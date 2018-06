Veste trista inainte de finala Roland Garros. Maria Esther Bueno, cea care a castigat 19 turnee de Grand Slam, a murit

Maria Esther Bueno ramane cea mai decorata jucatoare de tenis din America de Sud.

Fosta mare campioana braziliana de tenis Maria Esther Bueno, castigatoare a 19 turnee de Grand Slam, inclusiv sapte la simplu, a incetat din viata in noaptea de vineri spre sambata, la varsta de 78 de ani, a anuntat nepotul sau, Pedro Bueno, conform AFP.

Diagnosticata cu o boala incurabila anul trecut, ea fusese internata miercuri in stare grava intr-un spital din Sao Paolo, dupa ce suferise anumite complicatii.

Maria Esther Bueno, considerata cea mai buna jucatoare de tenis pe care a avut-o Brazilia, a fost lider mondial in patru sezoane (1959, 1960, 1964 si 1966). Bueno a intrat in Hall of Fame-ul tenisului in 1978. in ultimii ani, ea a comentat turnee importante.

Agrepres