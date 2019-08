US OPEN 2019 | Meciul Simonei Halep la dublu mixt a fost anulat din cauza ploii! Cand se va disputa partida

Ploaia nu a permis desfasurarea meciurilor, exceptand primele doua arene ale complexului Billie Jean King, anume Arthur Ashe si Louis Armstrong – singurele care beneficiaza de un acoperis retractabil.

Din cauza ploii, Raluca Olaru, Simona Halep, Horia Tecau si Marius Copil si-au vazut meciurile de azi anulate si amanate pentru ziua de maine.

Singura reprezentanta a tarii noastre care ar putea evolua azi este Ana Bogdan. In cazul in care ploaia se va opri, meciul dintre Petra Martic si Ana Bogdan va incepe candva in jurul miezului noptii.



In conditiile date, meciurile disputate au fost putine la numar. Pliskova a trecut de Bolkvadze, scor 6-1, 6-4, Nishikori l-a invins pe Klahn, scor 6-2, 4-6, 6-3, 7-5, iar Dimitrov a mers mai departe in urma retragerii de pe tablou a lui Borna Coric. Croatul si-a motivat decizia pe Twitter.

I am really sad because I had to withdraw from the tournament. The last couple of months were really tough because of the injury I had. For an athlete, the worst thing that can happen is an injury in the middle of the competition. It is never easy to withdraw... pic.twitter.com/cnAI9kYvPl