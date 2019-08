CLASAMENTUL WTA LIVE | Pe ce loc a urcat Simona Halep dupa calificarea in turul 2 la US Open! Sansa uriasa pentru romanca

Simona Halep s-a calificat in turul al doilea la US Open.

Simona Halep a invins-o pe Nicole Gibbs din Statele Unite in turul inaugural de la US Open si a reusit, astfel, sa obtina prima sa victorie la turneul american din ultimii 3 ani.

Halep s-a impus cu 6-3 3-6 6-2, intr-un meci care a durat aproape 2 ore.

Odata cu aceasta victorie, Simona Halep si-a asigurat urcarea pe locul 3 WTA intr-un clasament LIVE. Romanca poate profita de situatia in care se afla Naomi Osaka. Japoneza trebuie sa apere 2.000 de puncte, in timp ce Halep nu mai are nici macar unul de aparat.

Cum arata clasamentul WTA LIVE

1. Ashleigh Barty 6.331 puncte (+1 loc)

2. Karolina Pliskova 5.995 (+1 loc)

3. Simona Halep 4.803 (+1 loc)

4. Naomi Osaka 4.676 (-3 locuri)

5. Petra Kvitova 4.326 (+1 loc)

6. Elina Svitolina 4.322 (-1 loc)

7. Kiki Bertens 4.265

8. Belinda Bencici 3.028 (+4 locuri)

9. Bianca Andreescu 2.905 (+6 locuri)

10. Aryna Sabalenka 2.784 (+3 locuri)

In turul 2, Simona Halep o va intalni pe Taylor Townsend din SUA, iar in turul 3 am putea avea parte de un duel 100% romanesc intre Halep si Sorana Cirstea.