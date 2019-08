Simona Halep si Serena Williams, cele mai eficiente jucatoare in turneele de Grand Slam. Topul alcatuit de WTA

Conform unui studiu efectuat de echipa WTA Insider, Simona Halep si Serena Williams sunt jucatoarele cu indicatorul de performanta cel mai mare la turneele de mare slem.

WTA Insider a luat in considerare rezultatele jucatoarelor la turneele de grand slam din ultimii 4 ani pentru a alcatui un „index de slam”, urmand formula:

• 100% din punctele castigate la slam-uri in 2019

• 75% din punctele castigate la slam-uri in 2018

• 50% din punctele castigate la slam-uri in 2017

• 25% din punctele castigate la slam-uri in 2016

„Index de slam” este punctajul care masoara eficienta rezultatelor obtinute de jucatoare in turneele de mare slem. In clasamentul final al indecsilor de slam, Serena Williams si Simona Halep ocupa locurile 1 si 2, ele reusind sa aiba cele mai multe calificari in faza sferturilor de finala (Halep 8, Serena 9).

Simona Halep si Serena Williams s-au duelat de doua ori la turneele de mare slem in acest an. Intai, Serena s-a impus in optimi la Australian Open, intr-un meci de 3 seturi, dupa care Simona a invins-o in doua seturi in finala de la Wimbledon.

Angelique Kerber este o alta jucatoare cu rezultate superbe in ultimii 4 ani la turneele de mare slem, avand cele mai multe puncte acumulate (8970), dupa Serena (12.080).

Referitor la „indexul de slam”, in top 10 se regasesc si sportive ca Naomi Osaka sau Ashleigh Barty, care nu aveau niciun grand slam castigat in urma cu 12 luni. Acum, japoneza are doua titluri in palmares, iar australianca unul.

In acelasi top 10, Madison Keys surprinde cu 5 calificari in sferturile de finala in ultimele 8 participari.

Iata clasamentul primelor 10 jucatoare in baza „indexului de slam”:

1. Simona Halep

Index de slam: 6.402,5

Prezente in sferturi de finala in acesti 4 ani: 8

Cele mai bune rezultate la turneele de mare slem: campioana la Wimbledon 2019, campioana la Roland Garros 2018,finalista la Australian Open 2018, finalista la Roland Garros 2017.

2. Serena Williams

Index de slam: 6.3445,0

Prezente in sferturi de finala in acesti 4 ani: 9

Cele mai bune rezultate la turneele de mare slem: campioana la Australian Open 2017, Wimbledon 2016, finalista la Wimbledon 2019, finalista la US Open 2018, finalista la Wimbledon 2018, finalista la Roland Garros 2016, finalista la Australian Open 2016, semifinalista la US Open 2016

3. Angelique Kerber

Index de slam: 4.402,5

Prezente in sferturi de finala in acesti 4 ani: 6

Cele mai bune rezultate la turneele de mare slem: campioana la Wimbledon 2018, campioana la US Open 2016, campioana la Australian Open 2016, finalista la Wimbledon 2016, semifinalista la Australian Open 2018

4. Naomi Osaka

Index de slam: 4.292,5

Prezente in sferturi de finala in acesti 4 ani: 2

Cele mai bune rezultate la turneele de mare slem: campioana la Australian Open 2019, campioana la US Open 2018

5. Karolina Pliskova

Index de slam: 3.305,0

Prezente in sferturi de finala in acesti 4 ani: 7

Cele mai bune rezultate la turneele de mare slem: finalista la US Open 2016, semifinalista la Australian Open 2019, semifinalista la Roland Garros 2017



6. Madison Keys

Index de slam: 3290.0

Prezente in sferturi de finala in acesti 4 ani: 5

Cele mai bune rezultate la turneele de mare slem: finalista la US Open 2017, semifinalista la US Open 2018, semifinalista la Roland Garros 2018

7. Garbine Muguruza

Index de slam: 3.255,0

Prezente in sferturi de finala in acesti 4 ani: 4

Cele mai bune rezultate la turneele de mare slem: campioana la Wimbledon 2017, campioana la Roland Garros 2016, semifinalista la Roland Garros 2018

8. Ashleigh Barty

Index de slam: 3.242,5

Prezente in sferturi de finala in acesti 4 ani: 2

Cele mai bune rezultate la turneele de mare slem: campioana la Roland Garros 2019



9. Sloane Stephens

Index de slam: 3.185,0

Prezente in sferturi de finala in acesti 4 ani: 4

Cele mai bune rezultate la turneele de mare slem: campioana la US Open 2017, finalista la Roland Garros 2018

10. Caroline Wozniacki

Index de slam: 2.690,0

Prezente in sferturi de finala in acesti 4 ani: 3

Cele mai bune rezultate la turneele de mare slem: campioana la Australian Open 2018, semifinalista la US Open 2016.

Indexul de slam va fi actualizat dupa US Open 2019.