SURPRIZA URIASA pentru Simona Halep in Times Square! Romanca, surprinsa intr-o imagine memorabila dupa meciul cu Gibbs: "Eroina noastra!" FOTO

Simona Halep e in turul 2 la US Open!

Simona Halep a iesit la plimbare pe strazile din New York dupa prima ei victorie in ultimii 3 ani la US Open! Dupa victoria muncita cu Nicole Gibbs din Statele Unite, scor 6-3 3-6 6-2, romanca a avut parte de o surpriza in Times Square.

Fotografia memorabila cu Simona Halep dupa castigarea Wimbledonului in acest an este proiectata pe perioada desfasurarii turneului de la Flushing Meadows pe unul dintre panourile publicitare din Times Square.

Simona Halep s-a fotografiat alaturi de panoul respectiv, care titreaza: "Eroina noastra!".

Simona Halep s-a calificat pentru prima data in ultimii 3 ani in turul al doilea la US Open. In meciul urmator, romanca va da peste Taylor Townsend, jucatoare tot din Statele Unite. Partida este programata joi.