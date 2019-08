US OPEN 2019: SOC dupa SOC la New York! Simona Halep a scapat de doua mari rivale! Intalnirea cu Sorana, tot mai posibila

Rezultatele zilei la US Open 2019.

Surprize peste surprize la US Open, intr-a doua zi de concurs. Dupa Garbine Muguruza, deja eliminata, Simona Halep a scapat de alte doua jucatoare care puteau fi periculoase in traseul sau virtual. Barbora Strycova si Sloane Stephens au fost eliminate, ambele facand parte din jumatatea de tablou a Simonei.

Simona ar fi urmat sa joace cu Barbora Strycova in turul al treilea, in cazul in care semifinalista de la Wimbledon le-ar fi invins pe Bolsova Zadoinov si Sorana Cirstea, in vreme ce Sloane Stephens ar fi putut sa o infrunte pe Halep in faza sferturilor de finala.





Azarenka, Kuznetsova si Suarez Navarro, eliminate de la US Open



Deloc surprinzator pentru un grand slam insa, calculele hartiei n-au tinut. Sloane Stephens a cedat neverosimil in fata jucatoarei venite din calificari Anna Kalinskaya, numarul 127 WTA, scor 3-6, 4-6, iar Barbora Strycova s-a inclinat in fata spanioloaicei Zadoinov, scor 3-6, 6-0, 1-6.

Acestor doua eliminari surprinzatoare li s-au adaugat alte 3, Azarenka cedand in 3 seturi cu Sabalenka, Suarez Navarro acuzand o accidentare si fiind nevoita sa se retraga din meciul cu Timea Babos, iar finalista de la Cincinnati, Kuznetsova pierzand in 2 seturi cu numarul 141 WTA, americanca Kristie Ahn.





4 jucatori din top 10 ATP au fost eliminati in primul tur

Dominatia tripletei Djokovic-Nadal-Federer pare ca nu isi va gasi sfarsitul in perioada imediat urmatoare. Cel putin asta o transmite seria rezultatelor jucatorilor nou-sositi in top 10 ATP.

Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas, Karen Khachanov si Roberto Bautista Agut au cazut toti, pe rand, marti, in a doua zi de concurs, care a concluzionat mansa intai a competitiei.

Dominic Thiem, cap de serie numarul 4 a pierdut cu Thomas Fabbiano, numarul 87 ATP in 4 seturi, scor 4-6, 6-3, 3-6, 2-6, care va avea in turul 2 un meci echilibrat cu Alexander Bublik.

Stefanos Tsitsipas, semifinalist la Australian Open in acest an si numarul 8 ATP a cedat in meciul cu Andrey Rublev, un meci de anduranta, care s-a incheiat dupa 3 ore si 58 de minute de joc. A fost 6-4, 6-7, 7-6, 7-5 pentru tanarul rus, care in continuare va juca cu Gilles Simon.

Karen Khachanov, numarul 9 ATP a pierdut surprinzator cu Vasek Pospisil, actualmente numar 216 ATP. Meciul a durat 3 ore si 54 de minute, incheindu-se cu victoria lui Pospisil in maximum de seturi: a fost 4-6, 7-5, 7-5, 4-6, 6-3 pentru canadian, care va infrunta un alt jucator care a castigat in 5 seturi partida inaugurala, anume Tennys Sandgren. Americanul l-a invins pe finalistul de la Australian din 2008, Jo-Wilfried Tsonga.

Nu in ultimul rand, Roberto Bautista Agut, proaspat intrat pentru prima oara in top 10 ATP s-a recunoscut invins de experimentatul Mikhail Kukushkin, dupa 5 seturi care au insumat 3 ore si 18 minute de joc. 3-6, 6-1,6-4, 3-6, 6-3 si kazahul avanseaza la 31 de ani in turul secund la Flushing Meadows. Acolo, Kukushkin va juca cu Alexei Popyrin, din Australia.

Toate aceste eliminari duc la urmatoarea concluzie: Nadal are acum sanse si mai mari sa ajunga in finala US Open. Dupa ce ibericul fusese norocos la tragerea la sorti, jocul rezultatelor ii permit acum lui Nadal o jumatate de tablou care nu ii mai are in componenta pe, Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas, Karen Khachanov si Roberto Bautista Agut, numerele 4, 8, 9 respectiv 10 ATP.

In continuare, cel mai periculos meci pe care l-ar putea avea Nadal in aceasta prima saptamana ramane optimea de finala cu Marin Cilic, fost campion la US Open in 2014.



Probleme pentru Osaka & Zverev

Nici Naomi Osaka sau Alexander Zverev nu au avut parte de meciuri usoare in primul tur. Osaka a comis nu mai putin de 50 de greseli nefortate in duelul cu Anna Blinkova, dar a fost puternica mental si s-a impus in cele din urma, scor 6-4, 6-7, 6-2. Campioana en-titre la US Open va juca in turul al doilea cu Magda Linette, numarul 58 WTA.



50 unforced errors and she still wins the game. Guess who? #usopen #champion Osaka will face Linette next. — Marcu (@Marcuucram) August 27, 2019



Alexander Zverev a fost aproape sa piarda primul meci din cariera de la scorul de 2-0 la seturi. Germanul l-a condus pe moldoveanul Radu Albot 6-1, 6-3, dupa care Albot a revenit, castigand doua manse la rand, 6-3, 6-4. In decisiv, Zverev si-a adjudecat calificarea cu 6-2, programandu-si un duel cu Frances Tiafoe, numarul 45 ATP pentru ziua de joi

Programul romanilor in ziua a treia la US Open