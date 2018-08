Halep a dormit bine dupa drumul lung de la New York, a iesit la antrenament cu noaptea in cap si s-a intrecut cu o decapotabila.

Halep a condus bolidul de 150 de mii de dolari. Eliminata in primul tur la US Open, Halep are 3 saptamani de pauza si revine in China.