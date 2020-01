"Uriasa Garbine!" Ce scrie presa internationala dupa eliminarea Simonei Halep de la Australian Open

Ce scrie presa internationala dupa eliminarea Simonei Halep.

Simona Halep a pierdut in fata Garbinei Muguruza, scor 7-6 (10-8), 7-5 si este eliminata de la Australian Open. Presa internationala a reactionat imediat dupa meci si este de parere ca Muguruza va reveni din nou la forma care a adus-o la un moment dat pe locul 1 WTA.



"Am avut un tenis cu adevarat bun in aceasta semifinala! Simona Halep pare complet dezamagita la iesirea de pe teren, in timp ce loja Mugurezei sarbatoreste. A fost un meci cu adevarat fabulos", spun cei de la BBC.

"Uriasa Garbine! E in finala Australian Open dupa ce a neutralizat-o pe Halep! Cele doua jucatoare au folosit prosoape cu gheata deoarece meciul a fost aproape sa fie oprit din cauza regulii pentru caldura extrema", spun cei de la Marca.



"Nu mai e niciun dubiu. Garbine Muguruza s-a intors cu adevarat! Ajunsa pe locul 32 WTA dupa un sezon dezastruos, iberica s-a calificat in finala Australian Open", scriu cei de la L'Equipe.