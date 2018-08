Un nou RECORD pentru Mihaela Buzarnescu! Romanca isi continua turul de forta in 2018

Mihaela Buzarnescu s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de la San Jose.

Odata cu victoria obtinuta in fata Amandei Anisimova, Buzarnescu a ajuns la 400 de victorii in intreaga cariera.

Totodata, in 2018, Miki a reusit sa castige 35 de meciuri, urcand pe locul al patrulea in topul jucatoarelor cu cele mai multe succese in sezonul actual, dupa Angelique Kerber (39), Petra Kvitova (38) si Simona Halep (37).

Mihaela Buzarnescu a disputat in acest an nu mai putin de 55 de meciuri la simplu si 45 la dublu.

In continuare, la San Jose, romanca va juca impotriva australiencei Ajlei Tomljanovici.