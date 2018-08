BUZARNESCU, SAN JOSE | Miki si-a cerut SCUZE dupa victoria de la San Jose: "Imi pare rau!" Mesajul pentru americani

Mihaela Buzarnescu s-a impus in finala de la San Jose cu Maria Sakkari, 6-1; 6-0.

Mihaela Buzarnescu a avut o saptamana nebuna in SUA, victorie pentru prima data intr-un turneu Premier WTA, la San Jose. La finalul victoriei cu grcoaica Sakkari, Buzarnescu si-a cerut scuze in fata americanilor pentru ca nu le-a permis acestora sa vada o jucatoare din SUA in finala.



"Vreau sa le multumesc tuturor celor care au venit sa ne vada in aceasta saptamana. Imi pare rau ca nu a ati avut o jucatoare din Statele Unite ale Americii in finala, dar sunt foarte fericita pentru ca voi fi pe afisul turneului anul viitor, e ceva uimitor pentru mine.

Apreciez tot ce face WTA-ul pentru tot ce face pentru noi, e o diferenta mare fata de circuitul ITF. Vreau sa le multumesc sponsorilor meu, familiei, tatalui meu care m-a invatat tenis si antrenorului meu. Va multumesc tuturor! Sunt foarte fericita, chiar nu stiu ce sa spun mai mult!", a spus Buzarnescu dupa finala de duminica noaptea.

Mihaela Buzarnescu a castigat, duminica, primul sau titlu WTA din cariera, dupa ce a invins-o categoric pe grecoaica Maria Sakkari, cu 6-1, 6-0, in finala turneului de la San Jose (California), dotat cu premii totale de 799.000 de dolari.

Buzarnescu (24 WTA), a cincea favorita, s-a impus intr-o ora si 13 minute de joc si si-a trecut un palmares un trofeu important, de nivelul WTA Premier, dupa ce pierduse finalele WTA de la Hobart si Praga, ambele in acest an.

La 30 de ani, Mihaela Buzarnescu va intra in top 20 dupa acest succes, continuand o ascensiune formidabila, inceputa anul trecut. Romanca se afla la debutul lui 2017 pe locul 540 in clasamentul mondial, iar in urma cu un an (7 august 2017) pe locul 139.

Mihaela Buzarnescu a primit un cec de 136.695 dolari si 470 de puncte WTA. Pentru semifinala de la dublu, romanca va fi recompensata cu 6.255 dolari si 185 puncte WTA la dublu.