Decizie de ULTIM MOMENT a Mihaelei Buzarnescu! S-a hotarat sa faca asta pe final de sezon

Mihaela Buzarnescu, ajunsa deja pe locul 24 WTA, a luat o hotarare surprinzatoare in acest final de sezon.

Sportiva din Bucuresti in varsta de 30 de ani nu are de gand sa se odihneasca si forteaza revenirea pe teren. Chiar daca toata lumea intra in pauza competitionala, Miki isi doreste sa fie la capacitate maxima in noul sezon si s-a inscris in campionatul national pe echipe al Frantei.

Mihaela Buzarnescu va fi parte din echipa din Saint-Die si va evolua in campionatul Frantei incepand cu 11 noiembrie. Pentru organizatori, decizia Mihaelei a fost cu adevarat o surpriza uriasa, pentru ca la aceste campionate nu se inscriu de obicei sportive din Top 100 WTA. Miki va fi in Franta alaturi de o alta romanca. Este vorba despre Irina Bara.

Inainte sa ajunga in primele 30 de jucatoare ale lumii, Mihaela era o prezenta constanta in campionatele nationale, insa decizia ei de acum reprezinta un soc pentru multi, mai ales ca la meciurile pe echipe nu se acorda puncta WTA, ci doar premii in bani, insa nici acestea foarte mari.