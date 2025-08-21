EXCLUSIV Ultimul turneu de mare șlem din cariera Soranei Cîrstea? Ce o sfătuiește Mats Wilander pe româncă înainte de US Open 2025

Ultimul turneu de mare șlem din cariera Soranei C&icirc;rstea? Ce o sfătuiește Mats Wilander pe rom&acirc;ncă &icirc;nainte de US Open 2025 Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Mats Wilander, despre Sorana Cîrstea înainte de US Open 2025, care poate rămâne ultimul turneu major din cariera sportivei din România.

TAGS:
Mats WilanderUS Open 2025Tenis WTASorana Cirstea
Din articol

În săptămâna premergătoare US Open 2025, Eurosport a intermediat pentru Sport.ro un dialog cu legendarul Mats Wilander (60 de ani).

Ce o sfătuiește Mats Wilander pe Sorana Cîrstea înainte de ceea ce ar putea rămâne ultimul turneu de mare șlem al carierei

  • Sorana Cîrstea bifează la New York a 64-a participare pe tabloul principal al unui turneu de mare șlem.

Cu șaizeci și trei de prezențe pe tablourile principale ale turneelor de mare șlem, Sorana Cîrstea se pregătește de ceea ce ar putea rămâne ultima participare a carierei într-o competiție majoră.

De două ori sfertfinalistă în Grand Slam-uri, o dată la Roland Garros, în 2009, iar a doua, chiar la New York, în 2023, Sorana Cîrstea a primit o serie de sfaturi din partea fostului număr unu ATP, Mats Wilander.

Mats Wilander: „Sorana Cîrstea ar trebui să fie mândră de cariera ei.”

Întrebat care ar trebui să fie abordarea Soranei Cîrstea la US Open 2025, posibil ultimul turneu de mare șlem din cariera sportivei din România, Mats Wilander a replicat:

„Cred că, în primul rând, ar trebui să abordeze acest turneu cu gândul de a câștiga câteva meciuri. Am văzut-o jucând cu Iga Swiatek, la Cincinnati, și cred că a făcut un meci foarte bun.

Suedezul a evidențiat voința Soranei Cîrstea de a reveni după accidentare

Dar sentimentul ar trebui să fie de mândrie. Să fie atât de mândră de cariera ei, de abilitatea ei și de voința pe care a arătat-o pentru a reveni după accidentare și pentru a redeveni o amenințare pentru cele mai bune jucătoare din lume.

Cred că ar trebui să se mândrească cu ceea ce a realizat și să fie încrezătoare în modul în care lovește mingea.

„Sorana Cîrstea e din nou o amenințare pentru cele mai bune jucătoare din lume.”

Ar putea, poate, să aibă din nou un parcurs grozav la un turneu de mare șlem, fie că e ultimul sau nu. 

Când începi să joci, nu cred că mai contează dacă ești la al 16-lea US Open sau la a 64-a participare într-un turneu de mare șlem. Cred că va ieși pe teren și va încerca să treacă de câteva tururi. Ar fi o încheiere grozavă pentru cariera ei,” a declarat Mats Wilander pentru Sport.ro, într-un dialog intermediat de Eurosport.

„Per total, Sorana Cîrstea ar trebui să fie mândră de ea. A dat totul, a revenit după accidentare și a semnat câteva rezultate incredibile,” a adăugat Mats Wilander, în contextul în care Sorana Cîrstea a ratat întreaga jumătate secundă a sezonului precedent, din cauza unei accidentări la picior.

Ultimul turneu de mare șlem al anului se joacă în perioada 24 august - 8 septembrie. Urmărește US Open pe Eurosport.

Cele mai tari goluri din prima etapă de Premier League 2025/26, exclusiv pe VOYO.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Răspunsul dat de ministrul Educației, după ce a fost întrebat dacă școala va începe pe 8 septembrie: Foarte greu să vă spun
Răspunsul dat de ministrul Educației, după ce a fost &icirc;ntrebat dacă școala va &icirc;ncepe pe 8 septembrie: Foarte greu să vă spun
ULTIMELE STIRI
Chivu a cerut un &icirc;nchizător la Inter, dar transferul favoritului său e blocat. Marotta are deja soluția de 30 de milioane
Chivu a cerut un "închizător" la Inter, dar transferul favoritului său e blocat. Marotta are deja soluția de 30 de milioane
Oltenii vor să scrie istorie la Istanbul! Craiova lui Rădoi, misiune infernală cu Bașakșehir pentru milioanele din Conference
Oltenii vor să scrie istorie la Istanbul! Craiova lui Rădoi, misiune infernală cu Bașakșehir pentru milioanele din Conference
Ploaie de stele! SPORT.RO transmite Plazma Youth Sports Games! Nume uriașe din fotbalul mondial se reunesc pentru o cauză nobilă
Ploaie de stele! SPORT.RO transmite Plazma Youth Sports Games! Nume uriașe din fotbalul mondial se reunesc pentru o cauză nobilă
MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute &icirc;n Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!
MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute în Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!
Aberdeen - FCSB este &icirc;n direct pe VOYO de la ora 21:45 | Meci tare &icirc;n Scoția pentru campioana Rom&acirc;niei, &icirc;n play-off-ul Europa League
Aberdeen - FCSB este în direct pe VOYO de la ora 21:45 | Meci tare în Scoția pentru campioana României, în play-off-ul Europa League
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

Dan Petrescu, anunț despre Louis Munteanu: &bdquo;A pierdut tot!&ldquo;

Dan Petrescu, anunț despre Louis Munteanu: „A pierdut tot!“

Rădoi, oprit pe aeroport: obiectul care i-a fost confiscat. &bdquo;Mi-au luat-o&ldquo;

Rădoi, oprit pe aeroport: obiectul care i-a fost confiscat. „Mi-au luat-o“

Refuzat de Craiova, acum e dorit de Chivu la Inter! Transfer de 30 milioane de euro

Refuzat de Craiova, acum e dorit de Chivu la Inter! Transfer de 30 milioane de euro

Gigi Becali a spus tot! De ce l-a adus pe Mamadou Thiam la FCSB

Gigi Becali a spus tot! De ce l-a adus pe Mamadou Thiam la FCSB

Florin Tănase &icirc;l vrea &icirc;napoi la FCSB: &bdquo;&Icirc;l așteptăm&rdquo;

Florin Tănase îl vrea înapoi la FCSB: „Îl așteptăm”

CITESTE SI
Primarul din Mangalia a fost reţinut de DNA pentru 24 de ore, după ce ar fi primit șpagă și haine scumpe

stirileprotv Primarul din Mangalia a fost reţinut de DNA pentru 24 de ore, după ce ar fi primit șpagă și haine scumpe

Ministrul Educaţiei, criticat după ce a &icirc;ndemnat studenţii să-şi caute job-uri part-time: &bdquo;Nu poți trăi decent&rdquo;

stirileprotv Ministrul Educaţiei, criticat după ce a îndemnat studenţii să-şi caute job-uri part-time: „Nu poți trăi decent”

J.D. Vance: &bdquo;Europenii trebuie să-şi asume cea mai mare parte a poverii pentru securitatea Ucrainei&rdquo;

stirileprotv J.D. Vance: „Europenii trebuie să-şi asume cea mai mare parte a poverii pentru securitatea Ucrainei”

Buzoianu: Romsilva este tratată ca o moşie de un pumn de oameni, care &icirc;i folosesc pe oamenii din subordine ca pe nişte cifre

stirileprotv Buzoianu: Romsilva este tratată ca o moşie de un pumn de oameni, care îi folosesc pe oamenii din subordine ca pe nişte cifre

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!