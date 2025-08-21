De două ori sfertfinalistă în Grand Slam-uri, o dată la Roland Garros, în 2009, iar a doua, chiar la New York, în 2023, Sorana Cîrstea a primit o serie de sfaturi din partea fostului număr unu ATP, Mats Wilander.

Cu șaizeci și trei de prezențe pe tablourile principale ale turneelor de mare șlem, Sorana Cîrstea se pregătește de ceea ce ar putea rămâne ultima participare a carierei într-o competiție majoră.

Mats Wilander: „Sorana Cîrstea ar trebui să fie mândră de cariera ei.”

Întrebat care ar trebui să fie abordarea Soranei Cîrstea la US Open 2025, posibil ultimul turneu de mare șlem din cariera sportivei din România, Mats Wilander a replicat:



„Cred că, în primul rând, ar trebui să abordeze acest turneu cu gândul de a câștiga câteva meciuri. Am văzut-o jucând cu Iga Swiatek, la Cincinnati, și cred că a făcut un meci foarte bun.

Suedezul a evidențiat voința Soranei Cîrstea de a reveni după accidentare



Dar sentimentul ar trebui să fie de mândrie. Să fie atât de mândră de cariera ei, de abilitatea ei și de voința pe care a arătat-o pentru a reveni după accidentare și pentru a redeveni o amenințare pentru cele mai bune jucătoare din lume.



Cred că ar trebui să se mândrească cu ceea ce a realizat și să fie încrezătoare în modul în care lovește mingea.

„Sorana Cîrstea e din nou o amenințare pentru cele mai bune jucătoare din lume.”



Ar putea, poate, să aibă din nou un parcurs grozav la un turneu de mare șlem, fie că e ultimul sau nu.



Când începi să joci, nu cred că mai contează dacă ești la al 16-lea US Open sau la a 64-a participare într-un turneu de mare șlem. Cred că va ieși pe teren și va încerca să treacă de câteva tururi. Ar fi o încheiere grozavă pentru cariera ei,” a declarat Mats Wilander pentru Sport.ro, într-un dialog intermediat de Eurosport.

