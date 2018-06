ULTIMA ORA | Reactia Simonei dupa ce a aflat ca va da peste Kerber la Paris! Ce spune despre batalia din sferturi

Simona Halep a trecut in doua seturi de Elise Mertens si va juca in sferturi contra nemtoaicei Angelique Kerber.

Simona Halep si Angelique Kerber s-au calificat astazi in sferturile turneului de la Roland Garros. Ambele jucatoare au invins in doua seturi. Halep a trecut de Elise Mertens, iar Kerber de Caroline Garcia.

In 10 intalniri directe, Halep a castigat de 5 ori, iar Kerber de alte 5 ori!

Simona Halep a vorbit si ea inaintea celui de-al 11-lea duel.

"De fiecare data a fost greu cu ea si ma astept sa fie la fel. Sunt pregatita mental, sunt pregatita fizic. Sunt gata sa infrunt aceasta provocare si sunt gata sa ma bucur de ea. Cred ca lucrul pe care l-am invatat in trecut este ca trebuie sa ma bucur mai mult si sa fiu recunoscatoare ca sunt in aceasta postura, ca am sansa sa dau tot ce am, asa ca voi face fix asta", a declarat Halep, citata de treizecizero.ro.

