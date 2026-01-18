Gabriela Ruse (28 de ani, 79 WTA) a început Australian Open 2026 cu o victorie în minimum de seturi contra Dayanei Yastremska (25 de ani, 27 WTA), scor 6-4, 7-5.

După două ore fără unsprezece minute, sportiva din București a semnat a treia calificare a carierei într-un tur secund al turneului de mare șlem de la Melbourne.

Gabriela Ruse: „Mental, am fost mai sus decât ea.”

„Nu e ușor să începi un Grand Slam cu o jucătoare de top 30 WTA, dar mi-am făcut foarte bine treaba astăzi, în ciuda faptului că suprafața a fost foarte rapidă, iar ea lovea foarte puternic. Sunt super bucuroasă că am reușit să câștig și că voi juca din nou în turul doi aici.

Eram pregătită pentru orice. Știam că își poate ridica foarte mult nivelul, de asta e o jucătoare de top treizeci, dar, în final, cred că mental am fost mai sus decât ea,” a punctat Ruse, după meci.