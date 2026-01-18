Gabriela Ruse (28 de ani, 79 WTA) a început Australian Open 2026 cu o victorie în minimum de seturi contra Dayanei Yastremska (25 de ani, 27 WTA), scor 6-4, 7-5.
După două ore fără unsprezece minute, sportiva din București a semnat a treia calificare a carierei într-un tur secund al turneului de mare șlem de la Melbourne.
Gabriela Ruse: „Mental, am fost mai sus decât ea.”
„Nu e ușor să începi un Grand Slam cu o jucătoare de top 30 WTA, dar mi-am făcut foarte bine treaba astăzi, în ciuda faptului că suprafața a fost foarte rapidă, iar ea lovea foarte puternic. Sunt super bucuroasă că am reușit să câștig și că voi juca din nou în turul doi aici.
Eram pregătită pentru orice. Știam că își poate ridica foarte mult nivelul, de asta e o jucătoare de top treizeci, dar, în final, cred că mental am fost mai sus decât ea,” a punctat Ruse, după meci.
Gabriela Ruse și-a apărat punctele câștigate anul trecut la Australian Open
Privind înainte, unde o așteaptă cel mai ușor tur doi din câte a avut până acum în Australia, Gabriela Ruse nu se așteaptă nicidecum la un meci facil, dar vrea să o ia pas cu pas, primul de pregătire în vederea turului secund fiind chiar trăirea bucuriei pe care și-a făcut-o, trecând de Yastremska.
În turul secund, Gabriela Ruse va întâlni o jucătoare mai slab clasată în clasamentul WTA, indiferent de numele învingătoarei din duelul Ajla Tomljanovic (76 WTA, Australia) - Yulia Starodubtseva (110 WTA, Ucraina).
„Nu cred că va fi un meci ușor, chiar dacă clasamentul lor este mai jos decât al Dayanei, nu mă concentrez pe acest lucru, pentru că fiecare jucătoare își dorește să joace foarte bine, la Grand Slam-uri.
Vreau să mă bucur de victoria importantă de azi,” a declarat Gabriela Ruse, într-un interviu acordat Eurosport.
În clasamentul WTA actualizat în timp real, Gabriela Ruse rămâne pe locul 79, dar stabilitatea poate fi și un privilegiu, în timpul unui turneu de mare șlem, care surprinde o sumedenie de mutări în ierarhia mondială, în contextul mizelor mari puse în joc.