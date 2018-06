ULTIMA ORA | Primele transferuri pregatite de inlocuitorul lui Petrescu! Mutarile care pot duce echipa in grupele Ligii

Toata Romania vede Romania! Marti, 5 iunie, 20:30 in direct la PRO TV: Romania - Finlanda!

Edi Iordanescu nu va veni cu mana goala la CFR Cluj. Iordanescu jr. are pregatite deja primele doua transferuri, jucatori alaturi de care spera sa duca echipa ardeleana in grupele UEFA Champions League.

Silviu Balaure (mijlocas ofensiv, 22 de ani) si Alexandru Cicaldau (mijlocas, 20 de ani) sunt fotbalistii care vor ajunge la CFR Cluj daca Edi Iordanescu va fi numit "principal" in Ardeal.

Cicaldau, dorit si de FCSB, a strans pana acum 41 de meciuri in Liga 1 pentru Viitorul si are si doua selectii la echipa nationala de seniori, in timp ce Balaure are 46 de meciuri si 8 goluri in prima liga, la Astra, fosta echipa a lui Edi Iordanescu.