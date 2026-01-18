România, scufundată de Croația la Europeanul de polo. Ce urmează pentru tricolori

Alexandru Hațieganu
România, la Campionatul European de polo 2026.

Naţionala României a fost învinsă sâmbătă, în primul meci din grupa principală F, de reprezentativa Croaţiei, scor 17-9. Tricolorii mai au de jucat cu Georgia şi Grecia, în 19 şi 21 ianuarie, pentru un loc în primele 8.

Scorul pe reprize a fost 5-1, 1-2, 5-3, 6-3. Pentru România au marcat Neamţu 4 goluri, Iudean 3, Georgescu 1, Prioteasa 1, iar din echipa Croaţiei s-a remarcat Kharkov 5.

Celelalte meciuri jucate sâmbătă în grupa F: Georgia – Italia 14-16 şi Grecia – Turcia 20-8.

În grupa preliminară D, tricolorii au obţinut rezultatele: 16-8 cu Slovacia, 20-19 cu Turcia şi 6-20 cu Italia. România s-a calificat în grupa principală F de pe locul 2 (6 puncte).

"România se pregătește acum pentru confruntarea cu Georgia, care va avea loc luni, 19 ianuarie, de la ora 16:30. Urmează un nou meci important, în care tricolorii vor intra concentrați și pregătiți pentru a obține un rezultat bun. Mult succes, România! Hai, tricolorii!", au scris pe Facebook cei de la Federația Română de Polo.

În grupa principală E joacă formaţiile calificate din grupele A şi C, adică Ungaria, Serbia, Spania, Muntenegru, Olanda şi Franţa.

După partidele din grupele principale, primele două clasate în fiecare grupă vor juca semifinalele (23 ianuarie), urmate de finalele pentru medalii (25 ianuarie), iar în paralel se vor juca şi meciurile pentru clasarea pe locurile 5-12.

Obiectivul tricolorilor antrenaţi de Bogdan Rath este clasarea în primele 8 locuri, care asigură şi calificarea la Campionatul Mondial din 2027 (Budapesta).

Deţinătoarea trofeului este Spania, care a învins Croaţia în finala CE2024, scor 11-10. România s-a clasat pe locul 8.

