10 perle asteptate sa straluceasca la Mondial! Topul celor mai tineri jucatori care merg in Rusia

736 de jucatori au fost selectionati pentru a participa la Campionatul Mondial din Rusia. Goal.com a intocmit un top al celor mai interesanti 10 de la care se asteapta sa straluceasca.



10. Wilfred Ndidi - 21 de ani - Nigeria

Ndidi evolueaza deja in Premier League. Acesta a fost transferat de Leicester de la Genk si a bifat deja peste 50 de meciuri pentru fosta campioana din Premier League.

Ndidi evolueaza pe postul de mijlocas.

9. Youri Tielemans - 21 de ani - Belgia

Fost coleg cu Stanciu si Chipciu la Anderlecht, Tielemans a fost transferat cu 25 de milioane de euro de AS Monaco.

Tielemans joaca pe postul de mijlocas central si a fost preferat de Roberto Martinez in detrimentul lui Radja Nainggolan.

8. Albert Gudmundsson - 20 de ani - Islanda

Islanda s-a calificat pentru prima data in istorie la un Campionat Mondial si propune jucatori foarte interesanti. Intre acestia se afla si tanarul Gudmundsson, de la PSV. Acesta joaca pe postul de aripa stanga.

Gudmundsson poate debuta la Mondial impotriva Argentinei lui Messi, la o zi dupa ce va implini 21 de ani.

7. Goncalo Guedes - 21 de ani - Portugalia

Guedes este considerat a fi omul care il poate inlocui pe Ronaldo in nationala Portugaliei. El a fost transferat de PSG de la Benfica, dar nu a reusit sa intre in primul 11. Imprumutul la Valencia l-a ajutat foarte mult, fiind unul dintre cei mai buni oameni ai Liliecilor in ultimul sezon.

6. Trent Alexander-Arnold - 19 ani - Anglia

Finalist al UCL cu Liverpool, Trend Alexander-Arnold a prins lotul Angliei pentru Mondial. Pustiul a avut un sezon fantastic in tricoul lui Liverpool, dar e deocamdata a doua varianta pentru postul de fundas dreapta, dupa Kyle Walker, de la City.

5. Ousmane Dembele - 21 de ani - Franta

Dembele este deja un jucator cu cota. El a fost cumparat de Barcelona cu 120 de milioane de euro. Acesta nu a avut un sezon prea bun, fiind accidentat o buna perioada de timp.

De la Dembele se asteapta multe lucruri la acest Mondial.

4. Rodrigo Bentancur - 21 de ani - Uruguay

Sosit de la Boca Juniors la Juventus in urma cu un an, mijlocasul uruguayan a jucat doar 5 meciuri ca titular in Serie A. Totusi, el a aratat in destul de putinele minute jucate o mare calitate si fanii uruguayeni cred ca acesta va avea un rol deosebit de important la nationala.

3. Marcus Rashford - 20 de ani - Anglia

Un jucator care da deja goluri in Premier League, Marcus Rashford este considerat a fi unul dintre viitorii mari atacanti ai lumii! Rashford va juca alaturi de Harry Kane in atacul Angliei.

2. Gabriel Jesus - 21 de ani - Brazilia

Are doar 21 de ani, dar e considerat a fi deja un veteran! Gabriel Jesus a preluat banderola de capitan al Braziliei si este de asteptat sa joace un rol cel putin la fel de important ca Neymar in nationala Carioca.

1. Kylian Mbappe - 19 ani - Franta

Cel mai scump jucator din acest top, Mbappe a fost cumparat cu 180 de milioane de euro de PSG. Un fotbalist stralucitor, Mbappe trebuie sa arate, insa, si la nationala ca este cu adevarat valoros si sa puna osul la castigarea titlului Mondial.