FOTO | Cum a reactionat Florin Talpan in tribunele de pe National Arena dupa CSA 0-2 Rapid! Rapidistii rad de juristul Armatei

Academia Rapid a invins cu 2-0 CSA Steaua si va merge la barajul pentru promovarea in liga a treia.

Steaua Armatei va mai juca cel putin un an in liga a patra. Ros-albastrii condusi de Lacatus au pierdut inca un derby in fata Rapidului lui Pancu si Niculae, decisiv pentru accederea la barajul de promovare in liga a treia.

Academia Rapid a castigat Play Off-ul seriei Bucuresti a Ligii a IV-a si a devenit campioana municipala. Astfel, Niculae si ai sai se vor duela cu Argesul Mihailesti sau cu FC Singureni pentru promovare.

Florin Talpan, juristul CSA, a fost surprins de rapidisti in tribunele de pe National Arena la meciul de aseara. Acestia l-au fotografiat pe Talpan la scorul de 2-0 pentru formatia din Giulesti, poza neavand nevoie de alte comentarii.

Florin Talpan a facut un memoriu la AMFB si FRF, spunand ca Academia Rapid a folosit ilegal mai multi fotbalisti. Acesta a cerut excluderea rapidistilor din competitie si promovarea Stelei.

Totusi, dat fiind ca CSA nu a reusit sa prinda barajul, cel mai probabil, in cazul excluderii Rapidului, cei favorizati vor fi potentialii adversari din baraj, care vor promova fara sa mai joace.