Fostul selecționer al echipei naționale este liber de contract din luna noiembrie, de când s-a despărțit de Legia Varșovia, unde a rezistat doar trei luni.

Edi Iordănescu, concurență acerbă pentru banca lui Al Shabab

Arabii au anunțat recent că Al-Shabab vrea să îl îndepărteze de la echipă pe Imanol Alguacil, iar Edi Iordănescu s-ar afla pe lista clubului din Arabia Saudită, lucru confirmat chiar de fostul selecționer al echipei naționale.

Iordănescu nu este însă singurul antrenor aflat pe lista lui Al Shabab. De fapt, antrenorul român are parte de o concurență acerbă pentru banca lui Al Shabab. Pe lista arabilor se află și Xavi Hernandez, fostul antrenor al Barcelonei, astfel că rămâne de văzut dacă saudiții îl vor alege pe antrenorul care a dus naționala României la EURO.

Al Shabab ocupă locul 14 în clasamentul din Arabia Saudită, cu doar 11 puncte strânse în 15 etape.

Edi Iordănescu a confirmat: ”Discuțiile sunt avansate”



”Sunt discuţii în străinătate, majoritatea nu sunt din Europa. Ce pot să spun este că, din Arabia Saudită, există un anumit interes, discutăm. Nu vreau să intru în speculaţii, s-ar crea multe ecouri.



Discuţiile în Arabia Saudită sunt destul de avansate. Am mai avut şi vara trecută ofertă de acolo, cu contractul aproape semnat, şi a picat totul în ultima clipă. Am învăţat că, până nu semnezi, nu poţi fi sigur de nimic.



Sunt discuţii şi în alte părţi, şi în China, şi în Europa, din Belgia şi un alt campionat pe care l-am refuzat deja, şi pentru o naţională”, a spus Edi Iordănescu, la Fanatik.ro.

