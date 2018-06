Cu el ar fi trebuit sa inceapa REVOLUTIA lui Zidane! Plecarea lui Zizou a aruncat in aer transferul verii

Zidane si-a anuntat plecarea de la Real Madrid la scurt timp dupa ce a castigat trofeul UEFA Champions League pentru al treilea sezon consecutiv.

Toata Romania vede Romania! Marti, 5 iunie, 20:30 in direct la PRO TV: Romania - Finlanda!

FranceFootball noteaza ca Real Madrid avea un acord cu Sadio Mane, omul care a marcat unicul gol al lui Liverpool in finala pierduta de la Kiev, scor 1-3, insa plecarea lui Zidane a oprit negocierile.

Mane ar fi urmat sa vina la Real in aceasta vara si trebuia sa fie primul mare transfer al perioadei de mercato pentru "galactici". Jurnalistii francezi noteaza ca mutarea a intrat in impas o data cu plecarea lui Zidane, iar negocierile s-ar putea relua in functie de cine va fi numit pe banca echipei madrilene.