Efectul Darren Cahill! Simona Halep, mentalitate de invingatoare in meciul cu Bianca Andreescu: "Nu m-am gandit ca pot pierde meciul" 

Simona Halep a invins-o pe Bianca Andreescu in trei seturi, la capatul unei reveniri eroice de la 0-1 la seturi. Halep a pierdut mansa intai, scor 3-6, dupa care a revenit in forta, adjudecandu-si seturile 2 si 3 cu 7-6, respectiv 6-3.

La scorul de 5-6 in setul 2, Simona Halep a salvat o minge de meci. A fost prima intalnire directa dintre Halep si Andreescu, iar Simona a avut multe de spus in cadrul conferintei de presa sustinute in centrul de presa de la Shenzhen.

Simona Halep despre mingea de meci salvata impotriva Biancai Andreescu: "Nu m-am gandit ca pot pierde meciul"

"La mingea de meci salvata, am fost agresiva cu reverul in lung de linie, daca imi amintesc bine. Nu m-am gandit ca pot pierde meciul", a fost declaratia curajoasa a Simonei Halep.

"A fost un meci grozav de ambele parti, dupa parerea mea. Ea a avut rezultate bune anul acesta. Castigand atatea turnee, a capatat multa incredere. Nu o urmarisem live pana acum, doar la TV. Nu urmaresc prea mult tenis in timpul meu liber. Am observat ca se deplaseaza bine, loveste puternic si returneaza bine. E o jucatoare de forta!" a avertizat numarul 5 WTA.

"Ma asteptam la un meci foarte dur. Sunt mandra ca am putut sa lupt asa cum am facut-o pentru in ultima luna m-am antrenat mai putin din cauza spatelui. Se pare insa ca inca sunt acolo. A fost o provocare, fiindca ea e mai tanara cu 10 ani. A fost o batalie buna si sunt fericita pentru victorie", a adaugat campioana de la Wimbledon.

Simona Halep: "Sunt bucuroasa ca s-a intors Darren, care mi-a dat un pic de putere in plus"

"Am crezut inainte de meci ca am o sansa, chiar daca vin dupa o pauza lunga. Stiu ca daca picioarele mele sunt puternice pe teren, pot face orice. In ultimele patru zile m-am simtit excelent aici. Sunt bucuroasa si ca s-a intors Darren. Mi-a dat si el un pic de putere in plus", a spus ocupanta locului 2 din Grupa Violet.

"In setul al doilea, chiar daca ea conducea, m-am gandit ca eu sunt mai puternica mintal. Au fost unele schimburi lungi pe care le-am castigat. Apoi nu m-am mai gandit la rezultat, m-am concentrat doar pe mine. Aveam in cap ce trebuie sa joc contra ei pentru a iesi bine", a declarat Simona Halep la conferinta de presa care a avut loc la scurt timp dupa incheierea meciului.

Simona Halep va juca urmatorul meci la Turneul Campioanelor impotriva ucrainencei Elina Svitolina. Partida se va desfasura la ora 12:30, ora Romaniei.

Elina Svitolina a invins-o in primul meci pe Karolina Pliskova, scor 7-6, 6-4.