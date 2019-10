Idee inedita a WTA! Au pus-o pe Simona Halep sa isi analizeze prestatia din meciul cu Bianca Andreescu 

Organizatorii turneului de la Shenzhen si echipa media a circuitului WTA au avut o idee grozava la finalul meciului dintre Halep si Andreescu, punand-o pe romanca sa isi analizeze doua dintre cele mai bune puncte jucate in acest meci.

Cu tableta in mana, Simona a fost pusa in situatia de a-si aprecia propriile lovituri, dar si alegerile tactice facute in timpul a doua puncte extrase din acest duel.

Simona Halep: "Stiam ca va fi un meci fizic, iar eu nu ma antrenasem prea mult, din cauza accidentarii"

Punctul de la 3-6, 6-6, 1-0: "Ei bine, nu am servit prea bine, pentru ca a putut returna cu forehandul. Apoi am lovit un forehand cu o adancime buna, apoi am intrat in teren, am lovit un forehand destul de bine, iar apoi am lovit in cross din nou. A fost un punct minunat, ma bucur sa-l vad", a declarat Simona pentru WTA, apreciindu-si prestatia din acel punct.

Punctul de la 3-6, 7-6, 3-2, 30-15: "A servit foarte bine, la T, tot ce am putut sa fac a fost sa returnez mingea, iar apoi am continuat cu un backhand in lungul liniei, lovitura pe care iubesc sa o joc", a spus Simona Halep.

"Se simte bine sa castig acest meci. Stiam ca va fi o lupta fizica, iar eu nu ma antrenasem prea mult, din cauza accidentarii. Dar sunt foarte mandra ca am fost in stare sa raman in meci si ca am fost mai puternica mental pe durata partidei. Este un sentiment foarte placut sa castigi un meci la Turneul Campioanelor", a concluzionat numarul 5 WTA.

Simona Halep are programat urmatorul meci la Shenzhen miercuri, 30 octombrie, de la ora 12:30, ora Romaniei, in fata Elinei Svitolina. Ambele jucatoare au obtinut victorii in prima etapa.