Bianca Andreescu asteapta revansa cu Halep: "Am privit-o ca pe un model! Sper sa am ocazia sa imi iau revansa" 

Din articol De ce a pierdut Bianca Andreescu meciul cu Simona Halep

Simona Halep a invins-o pe Bianca Andreescu in primul meci de la Turneul Campioanelor (6-3, 7-6(8-6), 6-3).

Halep a invins-o in trei seturi pe Andreescu, care a avut minge de meci in cel de-al doilea set, insa nu a profitat. Dupa meci, Andreescu a vorbit la conferinta de presa.

"Nu sunt prea multe de spus. A fost un meci bun. Ea a luptat extraordinar. In setul al doilea nu mi-am fructificat sansele si sunt dezamagita. Iar acum, spatele ma doare al naibii de tare", sunt cuvintele Biancai Andreescu de la conferinta de presa de dupa meci, sustinuta in limba engleza in fata centrului de presa international de la Shenzhen.

De ce a pierdut Bianca Andreescu meciul cu Simona Halep

"Simona a inceput sa puna mai multe mingi in teren, iar in setul al treilea, desi nu vreau sa dau vina pe durerile fizice de la spate, am simtit ca nu mai am aceeasi forta. Dar am luptat bine cu ceea ce am avut. Sunt mandra de asta, dar raman totusi dezamagita".

"La inceput am executat bine planul. Serviciul si returul au fost bune. Nu m-am simtit intimidata cand am iesit pe teren”, a declarat Andreescu in conferinta in limba engleza de la Shenzhen".

Bianca Andreescu: "Am privit-o pe Simona ca pe un model de urmat. Sper sa am ocazia sa-mi iau revansa"

"Am privit-o pe Simona ca pe un model demn de urmat, deci a fost interesant sa pot juca impotriva ei. Sper sa mai am ocazia si sa-mi iau revansa", a conchis numarul 4 WTA.

Bianca Andreescu isi va continua parcursul la Turneul Campioanelor miercuri, 30 octombrie, cand va juca nu inainte de ora 14:00, ora Romaniei impotriva cehoaicei Karolina Pliskova.

Andreescu si Pliskova s-au mai intalnit o singura data pana acum, in sferturile turneului WTA de la Toronto din acest an. In Canada, Bianca a trecut de Karolina in 3 seturi, scor 6-0, 2-6, 6-4.