Se anunta un 2019 greu pentru Simona Halep! Ea va fi principala adversara pentru primul loc in clasamentul mondial: "Are potential sa fie cea mai buna!"

Simona Halep incheie anul pe prima pozitie in clasamentul mondial, insa romanca va avea un 2019 dificil.

Martina Navratilova, castigatoare a 18 turnee de Grand Slam, considera ca Naomi Osaka va emite pretentii la primul loc in anul viitor.

"Lipsa constantei a devenit ceva firesc in circuitul feminin. Faptul ca sunt atat de multe jucatoare care au castigat titluri de Mare Slem in ultimii ani nu ajuta tenisul. Impiedica dezvoltarea unor rivalitati de proportii. Eu cred ca Naomi Osaka va fi starul care se va ridica anul viitor. Este deja printre cele mai bune din lume si continua sa creasca. Are potential sa fie cea mai buna. Vad potential si in alte jucatoare. In 2019 cred ca vor iesi la rampa Daria Kasatkina, Aryna Sabalenka si Elise Mertens. Chiar si Bertens, care e un pic mai in varsta, poate sa creasca mult", a declarat Martina Navratilova pentru Spox.com.

Osaka, la randul sau, a avut un 2018 foarte bun. Tanara japoneza a reusit sa castige primul sau trofeu de Grand Slam la US Open, dupa ce a invins-o in doua seturi pe Serena Williams.