Tot să joci tenis! Sinner a câștigat o rachetă din aur. Unde a avut loc turneul și ce a declarat italianul

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sinner, ce premiu!

Sinner racheta aur Arabia Saudita
La fel ca în 2024, Jannik Sinner a câştigat turneul demonstrativ Six Kings Slam, foarte profitabil, învingându-l în finală, sâmbătă, pe Carlos Alcaraz (6-2, 6-4). El a obţinut premiul de şase milioane de dolari şi o rachetă de tenis din aur.

Sinner a câștigat o rachetă din aur

Jucătorul italian în vârstă de 24 de ani, s-a impus şi la prima ediţie a turneului din Arabia Saudită, iar racheta primită se afla într-un cufăr din aur.

„Aş minţi dacă aş spune că nu are nicio motivaţie legată de bani”, a declarat, joi, numărul 2 mondial în cadrul unei conferinţe de presă. „Ştim cu toţii ce este în joc. Dar vrem şi să popularizăm acest sport aici. De aceea venim aici.”

Anul trecut, Rafael Nadal a participat la prima ediţie şi a primit o rachetă de tenis din aur, în condiţiile în care urma să se retragă din activitate câteva săptămâni mai târziu.

