Titular constant în campionatul din Kazahstan, Andrei Vlad a avut duminică o repriză de coșmar în meciul Astana - Aktobe, contând pentru runda a 25-a. Portarul român a încasat 4 goluri în prima repriză, iar la pauză a fost înlocuit.

Meci de coșmar pentru Andrei Vlad: scos la pauză după 4 goluri încasate



Astana, locul 2 în ierarhia din Kazahstan, sub liderul Kairat Almaty, a deschis scorul încă din minutul 10. Nigerianul Charles Geoffrey a rămas nemarcat în careu, Vlad a ezitat să iasă din poartă și a fost învins cu o lovitură de cap.



Aktobe a egalat rapid prin Jean Jairo, însă Astana a revenit în avantaj. Ousmane Camara a marcat pentru 2-1 cu un șut din unghi, în minutul 21, iar Geoffrey și-a trecut în cont dubla, în minutul 34, după o nouă fază la care Vlad a preferat să rămână în apropierea liniei porții.



Aktobe a redus din handicap în minutul 40, prin Daniel Sosah, însă Astana a mai înscris o dată în prelungiri și a dus scorul la 4-2. Nazmi Gripshi a transformat un penalty.



La pauză, după patru goluri încasate, Andrei Vlad a fost înlocuit. În poarta lui Aktobe a intrat Igor Trofimets.