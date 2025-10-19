FOTO ȘI VIDEO Coșmar pentru Andrei Vlad! Se repetă situația de la FCSB

Andrei Vlad (26 de ani), fostul portar al celor de la FCSB, evoluează de la începutul acestui an în Kazahstan, la Aktobe.

Andrei VladAstanaAktobeKazahstan
Titular constant în campionatul din Kazahstan, Andrei Vlad a avut duminică o repriză de coșmar în meciul Astana - Aktobe, contând pentru runda a 25-a. Portarul român a încasat 4 goluri în prima repriză, iar la pauză a fost înlocuit.

Meci de coșmar pentru Andrei Vlad: scos la pauză după 4 goluri încasate

Astana, locul 2 în ierarhia din Kazahstan, sub liderul Kairat Almaty, a deschis scorul încă din minutul 10. Nigerianul Charles Geoffrey a rămas nemarcat în careu, Vlad a ezitat să iasă din poartă și a fost învins cu o lovitură de cap.

Aktobe a egalat rapid prin Jean Jairo, însă Astana a revenit în avantaj. Ousmane Camara a marcat pentru 2-1 cu un șut din unghi, în minutul 21, iar Geoffrey și-a trecut în cont dubla, în minutul 34, după o nouă fază la care Vlad a preferat să rămână în apropierea liniei porții.

Aktobe a redus din handicap în minutul 40, prin Daniel Sosah, însă Astana a mai înscris o dată în prelungiri și a dus scorul la 4-2. Nazmi Gripshi a transformat un penalty.

La pauză, după patru goluri încasate, Andrei Vlad a fost înlocuit. În poarta lui Aktobe a intrat Igor Trofimets.

  • Aktobe se află pe locul 5 în campionatul din Kazahstan, cu 42 de puncte.

Andrei Vlad a pățit-o și la FCSB

Andrei Vlad a petrecut șapte sezoane și jumătate la FCSB, a strâns peste 100 de meciuri la formația roș-albastră, iar în sezonul 2021/22 a fost autorul unei gafe monumentale care îl trimitea aproape definitiv pe banca de rezerve. 

Se întâmpla la un meci cu FC Argeș, pierdut de FCSB, 0-1, în martie 2022. Vlad a gafat în prima repriză la unicul gol al meciului, iar la pauză era înlocuit cu Ștefan Târnovanu, cel care avea să devină titularul obișnuit al bucureștenilor.

"Nu ai cum să câștigi meciul niciodată așa, dacă vine unul ca Vlad și bagă mingea în poartă. Cu situații de cascadorii râsului nu ai cum! Dacă nu făceam gafa aia, nu se mai baricadau în poartă! Nu am ce să-i mai fac! Du-te, bă, ia-l la echipa națională! Nu se poate, ne-a distrus. Îmi e milă de el, dar nu pot să mă distrug singur", spunea Gigi Becali, după gafa lui Vlad.

