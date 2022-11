Mircea Lucescu (77 ani) are de gestionat o situație dificlă la Dynamo Kiev. În plin război, antrenorul român și-a pierdut stranierii și se bazează în întregine doar pe jucători ucraineni.

Rusia a lansat un nou atac cu rachete asupra Kievului

În după amiaza zilei de 23 noiembrie, Mircea Lucescu a mai întâmpinat un eveniment nefericit. Rusia a lansat un atac cu 31 de rachete asupra Kievului, 21 dintre acestea reușind să fie doborâte de apărarea antiaeriană. Numai că, din păcate, 10 rachete și-au atins ținta și au lovit blocuri locuite, autostrada Odesa - Kiev, câteva termocentrale care produc căldură pentru jumătate din oraș, stații de pompare, turnuri de retransmitere a semnalelor TV și antene de telefonie mobilă și internet.

O rachetă s-a prăbușit în apropierea bazei unde se pregătește Dynamo Kiev. La auzul exploziei, pentru a se adăposti, mai mulți jucători au fugit direct spre clădirea-hotel. Doar că, potrivit informațiilor furnizate de știrile PRO TV și www.sport.ro, aceștia au alunecat pe gheață, având nevoie de îngrijiri medicale.

Mircea Lucescu vorbește despre războiul din Ucraina

De altfel, Mircea Lucescu a mai vorbit despre dificultățile din Ucraina. Chiar dacă în prezent își pregătește echipa la Kiev, românul a precizat că nu beneficiază de niște condiții optime, având probleme cu energia electrică și apa potabilă.

„În toate meciurile am jucat de la egal la egal, problema era de jucătorii noștri, mergeam câte 7-8 ore, numai călătorii peste călătorii. Era foarte greu din punct de vedere al capacității de adaptare. A fost greu pentru noi, am pierdut cu Benfica, care vedeți și voi cât de bine arată. Deplasările astea cu autocarul ne-a dat peste cap.

Am pierdut niște puncte importante și s-a văzut lipsa de reacție a jucătorilor. A fost o relaxare, o superficialitate, am pierdut pe final, minutele 93 și 94. La fel și în Europa, cu Fenerbahce și cu Rennes. Am discutat serios cu jucătorii și le-am spus că trebuie să recuperăm punctele pierdute prostește.

Ne-am mutat la Kiev, ne putem antrena normal acum. Din păcate, jucătorii de rezervă nu se antrenau, nu aveau posibilități, practic jucam doar cu titulari. Joc doar cu fotbaliști de la Dinamo Kiev, nu mai există străini, să știți că alte echipe din Ucraina au transferat, pe când noi nu am făcut asta.

La Kiev totul s-a liniștit, ne cam ocolesc și alarmele, avem posibilitatea să ne antrenăm. Nu jucăm cu suporterii, meciurile sunt pentru oamenii care stau acasă. E greu cu energia electrică, aprovizionarea cu apă, se stinge lumina cam peste tot, perioade îndelungate, dar fotbalul face parte din viața societății. E partea asta sentimentală, oamenii au nevoie de așa ceva.

Am avut atâtea discuții, dar după meciul cu Benfica, sincer, am vrut să las totul. Nu e ușor pentru mine, la vârsta mea, să călătoresc 10 ore cu autocarul. Eram obișnuit să mă lupt pentru titluri, am ajuns în situația în care nu puteam să stăpânesc ce se întâmplă aici. Am rămas, totuși, m-am gândit că nu era normal să fac asta, mai ales prin ce trece poporul ăsta.

Sperăm că revenim și că, la un moment dat, lucrurile se vor opri, să scăpăm de barbaria asta, să revenim la o viață normală. Nu voi înțelege niciodată ce-i determină pe oameni să mențină acest război. Când e pace, totul e frumos, la război e incontrolabil. Așa a fost și în 2014, când mergeam la Kiev și jucam meciurile cu Șahtiorul, după ocupația din Donețk. Pe atunci eram în avion, acum în autocar.

Fotbalul românesc nu am cum să-l urmăresc, citesc din știri. E o situație mai bună acum, că există o confruntare importantă între mai multe echipe. Rapidul, Farul, ambele arată bine. Eu zic și că FCSB va reveni, se vede cât a investit Becali, e imposibil să nu aibă rezultate”, a spus Mircea Lucescu la Radio Sport Total FM, la începutul lunii noiembrie.