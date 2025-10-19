Sub comanda italianului, venit după plecarea lui Dan Petrescu, ardelenii par de nerecunoscut. Într-o serie de 7 partide în Superliga, echipa a adunat o singură victorie, cinci remize și un eșec, prăbușindu-se pe un modest loc 11, cu doar 13 puncte, la 15 lungimi în spatele liderului FC Botoșani.



Varga îi promite întăriri în iarnă



În ciuda parcursului dezamăgitor, postul lui Andrea Mandorlini nu este în pericol, cel puțin pentru moment. Potrivit GSP, finanțatorul clubului a avut o discuție cu tehnicianul italian la finalul meciului restant cu Csikszereda, încheiat la egalitate, scor 2-2.



Omul de afaceri l-a asigurat pe antrenor de întregul său sprijin și i-a transmis că are în continuare încredere că poate redresa echipa.



"Nelu Varga încă nu se gândește să-l schimbe pe Mandorlini. Cei doi sunt prieteni și are încredere că totul va fi bine. Nu se pune problema să-l demită. Nu discută cu niciun antrenor, nu vrea pe altcineva", au transmis oameni din interiorul clubului, potrivit sursei de mai sus.



Patronul este conștient că tehnicianul de 65 de ani a preluat echipa într-un moment complicat, cu un lot care a suferit numeroase modificări. Mai mult, Varga i-a promis lui Mandorlini că va investi în transferuri în iarnă pentru a întări lotul.



"Patronul știe că Mandorlini a venit într-un moment complicat, că au fost multe schimbări și încă nu e totul pus la punct. Dar i-a spus lui Andrea că are în continuare mare încredere în el. Și că în iarnă va mai întări echipa. Varga nu vrea să repete greșelile din trecut. A băgat mulți bani, are răbdare și e sigur că situația se va schimba", au mai punctat aceleași surse.



Pentru CFR Cluj urmează meciul de luni, de la ora 20:30, din deplasare cu Petrolul Ploiești. Cu o victorie, ardelenii ar putea urca până pe locul 9 în clasament.

