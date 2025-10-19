Andrea Compagno (29 de ani) a trecut de la extaz la agonie! Pentru că, ieri, fosta vedetă a FCSB-ului a trăit un meci cu de toate. Din păcate pentru el, o zi care ar fi trebuit să-i aducă numai bucurii i-a oferit și un mare motiv de îngrijorare.

Gonit de la FCSB de patronul Gigi Becali, vârful italian tocmai a devenit campion în K-League, întrecerea din Coreea de Sud. Vorbim despre al doilea cel mai puternic campionat din Asia, după J-League, prima ligă japoneză. Iar contribuția lui Compagno la triumful celor de la Jeonbuk a fost una decisivă. Cifrele arătate de Sport.ro aici demonstrează acest lucru.

Compagno, scos de pe teren, așteaptă verdictul medicilor

Inclusiv ieri, în partida care a făcut-o campioană pe Jeonbuk cu cinci etape înainte de final, Compagno și-a pus amprenta pe scorul final. Pentru că, în minutul 3, italianul a deschis scorul cu o lovitură de cap, după cum Sport.ro a arătat aici. A fost reușita care a deschis drumul pentru Jeonbuk spre o victorie cu 2-0.

Din păcate pentru Compagno, el n-a mai apucat finalul meciului pe teren. De fapt, n-a reușit să ducă la capăt nici măcar primele 45 de minute! Pentru că, la mijlocul primei părți, italianul s-a accidentat și, cum problema a fost destul de gravă, antrenorul Gustavo Poyet a fost nevoit să-l schimbe după numai 35 de minute!

După cum se poate vedea aici, Compagno a fost foarte afectat, atunci când a părăsit terenul, nefiind în stare să pășească pe gazon! De acum, italianul așteaptă verdictul medicilor pentru a afla gravitatea accidentării sale.

