Țiriac știe! Motivul pentru care Simona Halep nu mai e pe culmile WTA: „De acolo i se trage absolut tot”

Halep și-a atins apogeul în perioada 2017 - 2019, când a câștigat și Wimbledon-ul în finala în care a "spulberat-o" pe celebra Serena Williams în doar 56 de minute, scor 6-2, 6-2.

În ultimul turneu jucat, tenismena a fost eliminată de Kalinskaya la Washington, în optimile de finală pe suprafață dură. Halep a cedat în setul al doilea la 2-0 pentru rusoaică, după ce îl pierduse pe primul cu 7-5.

Ion Țiriac, unul dintre cei mai mari jucători de tenis ai României, a vorbit despre randamentul slab pe care Simona Halep l-a arătat în ultimul timp, evidențiind de ce are nevoie dacă își dorește să revină.

Țiriac: „De acolo i se trage absolut tot”

„N-aș vrea să vorbesc mult despre Simona, pentru că ea are viața ei, a făcut lucruri extraordinare, e o femeie tânără. Nu pot s-o compar cu Nadal, pentru că e un pic diferită treaba...să aibă grijă de fizic, că de acolo i se trage absolut tot ce i se trage! Nu pot să am o părere calificată, pentru că n-am văzut-o cum arată fizic, n-am văzut nici cum arată tehnic în momentul de față. Practic, nu știu ce fel de strategii mai are în jocul ei, unde stă pe teren, cum se găsește.

Și apoi, cu tot respectul, Simona nu are jocuri! În ultimii doi ani, ea a jucat 10-15% din întâlnirile pe care trebuia să le joace. De asta îi e greu, nu are o bază. Din nou, numai talentul își spune cuvântul la Simona.

O mai spun o dată. La 30 de ani, ea a făcut minuni. Dacă cineva o lua la 14 ani și o antrena ca lumea, probabil că făcea minuni înmulțite cu 3.”, au fost cuvintele lui Ion Țiriac, potrivit GSP.

Ce urmează pentru Simona Halep

Halep va evolua la turneul din Canada, Toronto, pe suprafață dură. Românca o va întâlni luni, 8 august, de la ora 18:00 pe numărul 82 WTA, croata Donna Vekic.