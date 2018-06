Tiriac, REACTIE fabuloasa dupa victoria Simonei si atmosfera de la Paris: "Romanii, daca nu isi gasesc bilete, le CONSTRUIESC!"

Ion Tiriac a ajutat-o pe Simona Halep sa castige primul Grand Slam din cariera.

Tiriac e fericit. Dupa ani de asteptare, Simona a castigat primul Grand Slam si si-a confirmat statutul de numarul 1 in lume la tenis feminin.



"Am fost speriat dupa primul set, am spus ca rezultatul final va fi 6-1; 6-2 pentru una din jucatoare. Dar dupa primul set am zis ca Simona va castiga cu 6-0 sau 6-1 si asa a fost.

Simona a castigat 12 din ultimele 15 game-uri, e posibil pentru ca Simona e numarul 1 in lume. De la jumatatea setului secund mingea a circulat mai mult. Joi, contra Muguruzei, Simona a lovit mai tare decat Nadal, dar azi a fost un meci diferit.

Stephens nu e devastatoare, dar iti trimite de fiecare data mingea inapoi. Simona a trebuit sa deschida terenul mai mult, sa o faca sa stea la 2 metri de teren. Nu a facut asa cu Muguruza pentru ca stia ca o sa piarda. In tenis, multi vorbesc, putini cunosc.

Au fost 2000 de romani la finala, nu a fost problema de bilete pentru ei. Romanii daca nu gasesc bilete si le construiesc singuri. Nu e o problema.

In Romania sunt multe talente, dar nu e infrastructura. Voi aveti CONI care baga bani cu nemiluita in sportivii vostri. Halep a ajuns aici multumita familiei ei", a spus Tiriac site-ului italian UBItennis.com.

Simona Halep, numarul unu mondial, a castigat, sambata, primul sau titlu de Mare Slem, dupa ce a invins-o pe americanca Sloane Stephens in finala de la Roland Garros, cu 3-6, 6-4, 6-1.

Halep (26 ani) a obtinut victoria dupa doua ore si 3 minute in fata numarul 10 mondial (25 ani), la a patra sa finala de Mare Slem, a treia la Roland Garros, dupa cele din 2014 si 2017, si a doua din acest an, prima pierduta in fata danezei Caroline Wozniacki la Australian Open.