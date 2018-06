Navratilova: "Asta e motivul REAL pentru care Simona a castigat finala azi!" Cum a reusit sa intoarca soarta finalei

TOATA ROMANIA ALATURI DE SIMONA! FINALA ROLAND GARROS este de la ora 15.00 in direct la PRO TV

Halep a castigat primul Grand Slam din cariera, dupa un set pierdut in fata americancei Sloane Stephens.

Halep a intors soarta partidei si s-a impus prin rezistenta fizica, spune legendara Martina Navratilova.

"Forma fizica a fost un factor imens azi. Nu exista nicio indoiala. Folosesti atat de multa energie emotionala ca sa traiesti asemenea meciuri si trebuie sa ai o pregatire fizica suprema ca sa faci rost de acea extra energie.

Stephens a ramas fara benzina in mijlocul setului secund si a inceput sa faca erori.

A incercat sa se pastreze pentru urmatoarea lovitura, fara sa bage picioarele sub ea, iar din aceasta cauza a inceput sa faca erori. Halep a stiut ca putea sa alerge toata ziua daca era nevooie. Asta a intors meciul mai mult decat orice", a spus Martina Navratilova la ITV.

Simona Halep, numarul unu mondial, a castigat, sambata, primul sau titlu de Mare Slem, dupa ce a invins-o pe americanca Sloane Stephens in finala de la Roland Garros, cu 3-6, 6-4, 6-1.

Halep (26 ani) a obtinut victoria dupa doua ore si 3 minute in fata numarul 10 mondial (25 ani), la a patra sa finala de Mare Slem, a treia la Roland Garros, dupa cele din 2014 si 2017, si a doua din acest an, prima pierduta in fata danezei Caroline Wozniacki la Australian Open.