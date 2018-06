Reactia FABULOASA a Andreei Petkovic dupa victoria Simonei Halep: "Sa va inghititi cuvintele, haterilor!"

Reactiile jucatorilor de tenis dupa victoria Simonei la Roland Garros continua sa apara.

Nemtoaica Andrea Petkovic, invinsa de Simona Halep la editia din acest an a openului francez, a publicat un mesaj emotionant pe Twitter dupa victoria romancei la French Open si cucerirea primului sau trofeu de Grand Slam.

"Pentru toti haterii care au spus ca nu va castiga niciodata un Grand Slam pentru ca este slaba din punct de vedere mental, sa va inghititi cuvintele! Fiecare om are timingul lui si asa-zisele greseli sunt, de multe ori, pietre de temelie in viata fiecaruia", a scris Andrea Petkovic, semifinalista in 2014 la Roland Garros, pe contul ei de Twitter.

For all the haters who said she‘ll never win a Slam because she‘s mentally weak, go choke on that. Everyone has their own timing and supposed failures are often just stepping stones in an individual‘s life.