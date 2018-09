Retragere de marca! O fosta castigatoare de Roland Garros renunta la tenis: "Dupa 20 de ani de cariera am noi vise!"

Francesca Schiavone si-a anuntat, miercuri, retragerea din activitate la varsta de 38 de ani.

Italianca, fosta campioana la Roland Garros in 2010, a fost una dintre cele mai bune jucatoare ale Italiei in circuitul feminin de tenis. Cea mai buna clasare a sa in ierarhia mondiala este locul 4, atins pe 31 ianuarie 2011.

Schiavone are in palmares 8 trofee si inca 12 finale jucate la simplu. La dublu, Schiavone a castigat sapte trofee. Italianca a cucerit ultimul trofeu in aprilie 2017, la Bogota, si a strans de-a lungul timpului premii de peste 11 milioane de dolari. Sportiva din Italia a castigat de trei ori Fed Cup cu echipa tarii sale, in 2006, 2009 si 2010.

"Sunt foarte multumita de cariera, de viata mea, de absolut tot. La 18 ani am avut doua vise, primul, sa castig Roland Garros si al doilea, sa ajung in top 10. Am atins aceste obiective, sunt foarte fericita si norocoasa. Dupa 20 de ani de cariera, am noi vise. Inima cred ca are nevoie sa viseze in fiecare zi din viata", a declarat Schiavone.