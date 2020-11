"Te dai vegan, dar ca sa poti juca un meci de tenis omori vreo 8 vaci!" | Stefanos Tsitsipas, ATAC FURIBUND la adresa lui Novak Djokovic

Stefanos Tsitsipas a lansat atacuri furibunde pe Twitter in ceea ce priveste ipocrizia unor tenismeni.

Alergic la gluten si lactoza, liderul ATP, Novak Djokovic a declarat in numeroase randuri ca este adeptul unei diete bazate pe consumul de plante, invocand refuzul de a manca produse lactate si carne si prin argumentul duratei indelungi a digestiei acestor alimente.

Stefanos Tsitsipas insa nu se declara convins de afirmatiile sarbului si il ataca pentru inconstanta sa in ceea ce priveste promovarea unui stil de viata verde, asa cum il numesc americanii. Mai exact, numarul 6 ATP il ataca pe 'Nole' pentru faptul ca acesta foloseste racordaje produse din intestine de vaca.

"Imi place cum unii oameni se dau vegani si alte lucruri de genul, dar continua sa joace cu niste racordaje naturale. E ca si cum as zice: nu mananc burger si carne, dar la fiecare meci joc cu echivalentul a 8 animale moarte. Toate astea ca sa ma simt eu bine pe teren," a punctat Tsitsipas (22 de ani) pe Twitter, neacuzandu-l nominal pe Djokovic.

Racordajele rachetelor de tenis pot fi de patru feluri: din material sintetic, poliester, multifilament si natural, ultimul mentionat provenind de la bovine si fiind mai apreciat in termeni de calitate tehnica, noteaza GSP.

"Am, de cativa ani, o dieta bazata mai mult pe fructe si legume, dar nu-mi plac etichetele, asa ca nu-mi place sa fiu numit vegetarian. Multumita dietei mele, nu mai sufar de alergii si ma refac mult mai repede. A fost o schimbare drastica, dar am fost motivat sa o fac, deoarece am simtit instant ca imi face bine. Familia mea s-a ingrijorat cu privire la mine cand a vazut ca slabesc, moment cand am inceput sa scot si carnea rosie din meniu, pentru ca simteam ca consumam mult efort in procesul digestiv pentru a procesa carnea ingerata. Risipeam energie esentiala de care aveam nevoie pentru concentrare, pentru recuperare, pentru urmatorul antrenament ori urmatorul meci," a afirmat Novak Djokovic pentru In Depth, emisiune moderata de Graham Bensinger.

2020 va fi al saselea sezon incheiat de Novak Djokovic (33 de ani) din postura de lider mondial, dupa 2011, 2012, 2014, 2015 si 2018.

It’s almost like: I don’t eat meat and burgers but every match I play equals 8 dead animals. All that, for the sake of my feeling on-court. — Stefanos Tsitsipas (@StefTsitsipas) November 5, 2020