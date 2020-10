Cat de bine platita e o tenismena? O jucatoare din top 50 se destainuie: "N-am vrut sa renunt la scoala, bursa valora mai mult decat premiile de la US Open"

Spre deosebire de alti ani, la US Open 2020 premiile financiare au fost distribuite egal pe tablourile de simplu masculin si feminin.

Fost antrenor al Simonei la echipa Romaniei de Fed Cup, Sever Dron atrage atentia asupra pericolului care-i pandeste pe jucatorii de tenis care nu se afla in fascinanta spirala a banilor si a faimei din Top 100. "ATP si WTA ar trebui sa-i ajute pe jucatori, sa-i apere, pentru ca ei nu mai castiga nimic. Vorbesc despre cei clasati mai jos de Top 100, pentru ca cei situati in prima "suta" si-au pus bani deoparte, au sponsori. Mi-amintesc o intamplare cu Danielle Collins, la US Open, in primul tur din 2014, dupa ce a pierdut in fata Simonei Halep.

Ea s-a dus la finele meciului sa-si ia cei 50.000 de dolari, premiul cuvenit sportivului care a iesise in runda inaugurala. Insa organizatorii i-au transmis ca trebuie sa semneze contractul de profesionista. Pana la urma a renuntat la cec pentru ca nu avea statut de profesionista", mai puncteaza Dron pentru Digi Sport.

Danielle Collins (45 WTA): "M-am gandit ca bursa scolara valoreaza mai mult decat premiul de la US Open"



"Pentru a primi acei bani, ar fi trebuit sa renunt la scoala. M-am gandit ca bursa de la scoala valoreaza mai mult decat premiul de la US Open. In plus, trebuia sa am un plan B. Ce fac daca ma accidentez?", a fost intrebarea legitima pusa de Danielle Collins.

Inalta de 1,78 m, dreptacea pregatita de Jay Gooding impresiona la momentul de cotitura de la US Open printr-o declaratie care sensibiliza lumea tenisului. "Sunt invatata sa am bani putini. Ma descurc si cu 150 de dolari, cu cat raman dupa turnee".

Bucla acelor vremuri s-a inchis, Danielle a absolvit Facultatea de Comert din cadrul Universitatii din Virginia, iar ascensiunea din tenis nu i s-a estompat. A atins la Australian Open, in 2019, penultimul act, iar timpul i-a demonstrat ca a luat decizia corecta in 2014. Nu a renuntat la tenis, a invatat, dar si-a cizelat si tenisul. Castigurile pe plan financiar au survenit firesc, in timp. Sutele de dolari din juniorat le mai pastreaza doar ca amintire. Tenisul i-a adus pana acum aproape trei milioane de dolari, mai exact $2,953,097.