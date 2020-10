Cati kilometri calatoreste un tenismen intr-un an? Raspunsul socant oferit de Horia Tecau: "Am incercat de doua ori sa aflu, dar m-am plictisit sa calculez" 

Partenerul Simonei Halep de la Jocurile Olimpice a povestit cat de obositoare sunt calatoriile inerente unui sezon de tenis.

Spre deosebire de fotbalisti, tenismenii au datoria de a calatori in toate colturile lumii in cazul in care vor sa atinga cele mai inalte culmi ale succesului.

Intr-un an 2020 puternic afectat de pandemie, Simona Halep a facut presezonul in Emiratele Arabe Unite, dupa care s-a deplasat in Oceania pentru primul Grand Slam al anului, desfasurat la Melbourne. Dupa o scurta pauza, Simona s-a intors in Dubai, iar la reluarea sezonului si-a continuat aventura in Europa central-vestica, facand deplasari in Republica Ceha, Italia, respectiv Franta pentru turneele de la Praga, Roma si Roland Garros. Din fericire in acest an, Simona Halep a gasit un echilibru pretios intre odihna si turnee, reusind trei titluri consecutive in orasele anterior enumerate.

Dificultatile experimentate de un tenismen in legatura cu oboseala acumulata pe drumuri nu sunt reduse la numar, iar Horia Tecau - partenerul anuntat al Simonei Halep in proba de dublu mixt a Jocurilor Olimpice 2021 - a fost unul dintre primii care si-au povestit viata in circuit.

"Am incercat de doua ori sa vad cati kilometri adun intr-un an, insa am renuntat pentru ca m-am plictisit sa calculez. N-am trecut de luna aprilie. Multe zboruri, ore petrecute in aer. Marea provocare e sa joci mai putin, dar sa fii la fel de eficient," a punctat Horia Tecau pentru Gazeta.

"Cand calatoresti in America, Australia sau Asia trebuie sa avem rabdare cu noi, sa o luam treptat cu antrenamentul fizic, cu tenisul, cu odihna. Nu poti sa calatoresti atat, schimband fusul orar si apoi sa intri direct in antrenamente, chiar daca la nivel mental tu vrei sa o faci. Trebuie sa fii constient ca lucrurile difera atunci cand ajungi pe un alt continent. Daca intri prea repede in antrenamente solicitante, atunci intervin mici accidentari sau disconfort. [...] Cand schimbi fusul orar te trezesti foarte devreme, mai ales in China si cand revenim in Europa. Ne antrenam la 8-9 dimineata pentru ca suntem fresh, dar nu e prea bine pnetru ca meciurile sunt de obicei dupa-amiaza, iar conditiile de joc difera. Trebuie sa-ti reglezi tensiunea la racrodat intr-un anumit fel, soarele bate intr-un anumit fel, te simti confortabil, iar apoi cand joci la ora trei sunt cu 5-6 grade mai mult, ceea ce face ca mingea sa zboare mai mult, sa ai nevoie de o alta tensiune la racordaj," a relatat Horia Tecau pentru GSP.

"Ni s-a intamplat sa fim pusi in program la sapte seara, cand noi eram deja adormiti, nu ne-am fortat sa respectam orele la care se joaca meciurile. La un turneu incercam sa ajungem cu 4-5 zile inainte si ne antrenam si in nocturna, si la 12, si la 4, cu soarele deasupra, ne antrenam in toate conditiile ca sa stim ce repere ne luam. Sunt detalii care conteaza, pe care le inveti trecand prin ele si poate pierzand unele meciuri din aceasta cauza," a adaugat cel mai bun dublist roman al momentului pentru aceeasi sursa.