Configuratia finala a fost stabilita: cine sunt cei mai buni opt tenismeni ai anului, care s-au calificat pentru Turneul Campionilor

Rafael Nadal si Novak Djokovic s-ar putea duela inca o data la Turneul Campionilor.

Diego Schwartzman a intregit lista celor opt jucatori care vor participa la Turneul Campionilor, fixat pentru saptamana 15-22 noiembrie. Competitia va avea loc in Arena O2 din Londra, iar editia 2020 va fi ultima care se va desfasura in Marea Britanie, turneul urmand sa aiba loc la Torino in perioada 2021 - 2025.

Desi a cedat in sferturile turneului ATP Masters 1000 de la Paris in favoarea rusului Daniil Medvedev, scor 6-3, 6-1, Diego Schwartzman si-a asigurat a opta pozitie eligibila pentru accesul la aceasta intrecere, dupa ce Pablo Carreno Busta a pierdut in trei seturi duelul cu Rafael Nadal, 4-6, 7-5, 6-1.

Turneul Campionilor din 2020 va avea la start doi debutanti, Andrey Rublev si Diego Schwartzman, ocupantii locurilor 8, respectiv 9 ai clasamentului ATP. Tragerea la sorti a grupelor va avea loc joi, 12 noiembrie, dar, din nefericire pentru tenisul romanesc, Horia Tecau - castigator al Turneului Campionilor in 2015 - nu va lua parte la turneu in acest an.

Lista jucatorilor participanti la Turneul Campionilor 2020



1. Novak Djokovic, 33 de ani

2. Rafael Nadal, 34 de ani

3. Dominic Thiem, 27 de ani

4. Daniil Medvedev, 24 de ani

5. Stefanos Tsitsipas, 22 de ani

6. Alexander Zverev, 23 de ani

7. Andrey Rublev, 23 de ani

8. Diego Schwartzman, 28 de ani

