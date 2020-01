VESTE CUTREMURATOARE IN TENISUL MONDIAL | Numarul 1 ATP a fost depistat pozitiv la testul anti-doping si nu va putea juca la Australian Open

Soc in lumea tenisului: numarul 1 ATP al probei de dublu, columbianul Robert Farah a fost depistat pozitiv la un test anti-doping efectuat de Federatia Internationala de Tenis si nu va primi accesul pentru a putea juca la AO 2020.

Intr-un comunicat pe Twitter, ITF Media sustine ca Robert Farah ar fi esuat intr-un control anti-dopaj realizat in data de 17 octombrie. Substanta care il incrimineaza pe tenismenul din Columbia este steroidul Boldenon.

The Tennis Anti-Doping Programme can confirm that Robert Farah provided an Out-of-Competition sample on 17 October 2019, which returned a positive finding for Boldenone. This case will follow the procedures set out in Article 8 of the TADP.