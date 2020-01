Simona Halep, ELOGIATA de IDOLUL SAU in tenis, Justine Henin: "Sunt o mare fana Simonei, a felului in care joaca."

Simona Halep a fost laudata de idolul sau in tenisul feminin, belgianca Justine Henin.

Justine Henin, jucatoarea preferata a Simonei Halep a laudat-o pe romanca si a anuntat ca Halep va constitui un pericol pentru orice jucatoare la editia 2020 a Openului Australian.

Henin s-a declarat surprinsa de victoria Simonei Halep la Wimbledon in 2019, dar in acelasi timp a lasat de inteles ca este fericita vazand-o pe Simona jucand la un nivel atat de inalt.

Justine Henin: "Simona a dovedit ca poate fi in varful tenisului mondial."



"Nu sunt foarte surprinsa sa aud asta (n.r. ca Darren a revenit in echipa Simonei), fiindca sunt de parere ca au lucrat foarte bine in trecut impreuna. Cu siguranta a dovedit ca poate fi in varf, ca poate fi periculoasa. Sunt o mare fana a Simonei, a felului in care joaca. Este isteata si poate avea un joc foarte fizic. A avut parte de cateva probleme fizice acum un an si ele cu siguranta nu au ajutat. Nu a fost usor pentru ea dupa ce a castigat Roland-Garros, insa apoi ne-a surprins cu o revenire la acelasi nivel la Wimbledon. Acum va trebui sa fim atenti la ea cu certitudine, iar eu sunt fericita ca e asa," a spus Justine Henin pentru Eurosport.

"Iarba s-a schimbat mult in ultimii ani. Nu se mai joaca pe iarba la fel ca in urma cu 15-20 de ani. Pericolul este ca uneori devine un pic prea pasiva pe suprafetele care sunt mai rapide. Pana si terenurile de hard cred ca sunt mai lente decat in trecut, deci are timp sa-si organizeze jocul si sa preia controlul punctelor. Pe zgura stie cum sa alunece, stie cum sa joace si isi poate schimba ritmul mult, ceea ce o ajuta. Cred insa ca nici terenurile de hard nu sunt o problema pentru ea," a mai spus Justine pentru aceeasi sursa inaintea Openului Australian.