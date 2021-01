CAZ SOCANT: suspendata din tenis pentru dopaj, nr. 29 WTA, Dayana Yastremska a ignorat Agentia Mondiala Anti-Doping si a plecat spre Australia

Dayana Yastremska a fost suspendata temporar din tenis pentru incalcarea regulamentului anti-doping al WADA.

Dayana Yastremska (20 de ani, 29 WTA) este in drum spre Melbourne, Australia, desi in urma cu o saptamana a incheiat un test anti-doping cu rezultat pozitiv.

In urma cu exact sapte zile, Agentia Mondiala Anti-Doping (WADA) a analizat o proba de urina apartinandu-i sportivei din Ucraina si au gasit ca aceasta ar contine mesterolona, substanta interzisa pentru ca face parte din lista agentilor anabolici plasati in afara legilor sportului mondial.

In baza articolului 2.1, Agentia Mondiala Anti-Doping a declarat ca Dayana Yastremska a incalcat regula anti-dopaj, in consecinta fiind suspendata temporar incepand cu data de 7 ianuarie. Yastremska a avut dreptul la recurs, dar nu l-a folosit pana in prezent.

Oficialilor Federatiei Internationale de Tenis li se vor cere explicatii, in conditiile in care Dayana Yastremska calatoreste in charterul asigurat de Australian Open. In avion, Yastremska s-a lasat pozata alaturi de Svetlana Kuznetsova, iar in apropierea lor s-au aflat Sorana Cirstea si Angelique Kerber.

Dayana Yastremska may be provisionally suspended after failing a drugs test but still appears to be on her way to Australia... pic.twitter.com/Ilsn71ZmIg — George Bellshaw (@BellshawGeorge) January 14, 2021