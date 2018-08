Surpriza URIASA la New Haven! Karolina Pliskova, eliminata rusinos in primul tur!

Turneul de la New Haven a inceput cu o eliminare surprinzatoare.

Karolina Pliskova, favorita numarul 4 a turneului si locul 8 WTA, a parasit competitia de la New Haven inca din primul tur suferind o infrangere clara in fata Ekaterinei Makarova, locul 49 WTA, scor 6-1, 6-3, la finalul unui meci de exact o ora.

In turul urmator, rusoaica Makarova o va intalni pe slovaca Magdalena Rybarikova, care a profitat in primul tur de accidentarea si retragerea americancei CoCo Vandeweghe, la scorul de 2-6, 6-4, 2-3.

Pentru prezenta in turul intai, Karolina Pliskova va fi recompensata cu 6.925 de dolari si un punct in clasamentul WTA. Turneul de la New Haven face parte din categoria Premier si este dotat cu premii in valoare totala de 800.000 de dolari.