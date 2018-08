Simona Halep S-A RETRAS de la New Haven! Accidentarea suferita de romanca

Liderul mondial din WTA a invocat o problema la calcaiul lui Ahile si se va odihni saptamana aceasta pentru ultimul turneu de Grand Slam al anului, US Open 2018.

Organizatorii turneului de la New Haven au publicat un mesaj pe pagina oficiala de Twitter a turneului, alaturi de un filmulet in care Simona le transmite un mesaj fanilor.

"Buna tuturor, Simona sunt! Imi pare foarte rau sa va spun ca nu mai pot juca aici. Am vrut foarte mult sa joc aici si am vazut ca multi fani si-au luat bilete pentru a ma urmari. Imi pare rau, dar tendonul lui Ahile imi pune din nou probleme si trebuie sa ma odihnesc. Am avut foarte multe meciuri saptamanile acestea si a fost greu. Ne revedem la anul! Toate cele bune!", a fost mesajul romancei.

"Din pacate, numarul 1 mondial, Simona Halep, s-a retras de la Connecticul Open din cauza unei accidentari la tendonul lui ahile de la piciorul drept. Fa-te bine repede, Simona! Speram sa te revedem aici la New Haven in 2019", au scris organizatorii turneului pe Twitter.

