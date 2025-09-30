Cu două luni rămase de jucat în sezonul 2025, Carlos Alcaraz a reușit să își corecteze recordul de carieră în ce privește numărul de succese înregistrat într-un singur an.
Carlos Alcaraz, șaizeci și șase de victorii în 2025. Numărătoarea nu a ajuns la final
Tenismenul din Murcia a ajuns la șaizeci și șase de meciuri câștigate, după ce a reușit calificarea în finala turneului ATP 500 de la Tokyo.
Alcaraz l-a învins în semifinalele turneului japonez pe norvegianul Casper Ruud, scor 3-6, 6-3, 6-4, ajungând la un procentaj de 90% în raportul dintre partidele adjudecate și cele jucate în acest an.
Alcaraz a ajuns la 275 de victorii în ATP
De asemenea, Carlos Alcaraz li s-a alăturat jucătorilor din așa-numitul „Big 4” - din care fac parte Federer, Nadal, Djokovic și Murray - în rândul tenismenilor care au jucat zece sau mai multe finale de turneu într-un singur sezon.
Nu mai puțin impresionant este că Alcaraz este jucătorul care a avut nevoie de cele mai puține meciuri - 338 - pentru a atinge borna de 275 de victorii în carieră, din 1990 încoace, potrivit Opta Ace.
În acest parcurs, Carlos Alcaraz nu a uitat să facă spectacol, oferind o nouă lecție de mobilitate și viteză, în zona fileului, într-unul din cele mai spectaculoase puncte văzute în capitala Japoniei, în acest an.
Americanul Taylor Fritz va fi adversarul lui Carlos Alcaraz, în finala turneului de la Tokyo.