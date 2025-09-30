Cu două luni rămase de jucat în sezonul 2025, Carlos Alcaraz a reușit să își corecteze recordul de carieră în ce privește numărul de succese înregistrat într-un singur an.

Carlos Alcaraz, șaizeci și șase de victorii în 2025. Numărătoarea nu a ajuns la final

Tenismenul din Murcia a ajuns la șaizeci și șase de meciuri câștigate, după ce a reușit calificarea în finala turneului ATP 500 de la Tokyo.

Alcaraz l-a învins în semifinalele turneului japonez pe norvegianul Casper Ruud, scor 3-6, 6-3, 6-4, ajungând la un procentaj de 90% în raportul dintre partidele adjudecate și cele jucate în acest an.

