Novak Djokovic și-a aflat adversarul din primul tur de la Paris

Novak Djokovic și-a aflat adversarul din primul tur de la Paris Tenis
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Fostul număr 1 mondial, Novak Djokovic (12 ATP), îl va înfrunta pe monegascul Valentin Vacherot (31 ATP) în primul tur al turneului ATP Masters 1000 de la Paris, conform tragerii la sorţi de vineri seară, cu trei zile înainte de începerea turneului.

TAGS:
Novak DjokovicValentin VacherotTenis WTA
Din articol

Sârbul în vârstă de 39 de ani, de şapte câştigători al turneului parizian, participă pentru prima dată din 2023 şi va încerca să se califice în ultimul moment pentru Turneul Campionilor de la Torino (15-22 noiembrie), care va încheia sezonul.

Dar va avea un meci dificil împotriva lui Vacherot, sferturi de finală la Paris şi campionul Masters 1000 de la Shanghai din 2025. Monegascul s-a calificat, de asemenea, vineri în semifinalele turneului ATP 500 de la Basel.

  • Novak djokovic campion beijing 2026
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Novak Djokovic și-a aflat adversarul de la Paris

Exceptat de la primul tur, germanul Alexander Zverev, va debuta ca lider mondial în runda a doua, împotriva italianului Lorenzo Musetti (26 ATP) sau a polonezului Hubert Hurkacz (28).

Spaniolul Carlos Alcaraz, favoritul numărul doi al turneului, va intra în competiţie în turul secund cu învingătorul dintre cehul Jiri Lehecka (21 mondial) şi americanul Alex Michelsen (34).

Printre pretendenţii la ultimele patru locuri din Turneul Campionilor, australianul Alex De Minaur (locul 10), americanii Tommy Paul (14) şi Frances Tiafoe (9) se află pe acceaşi parte a tabloului cu Zverev şi Djokovic.

Francezul Arthur Fils (locul 8) şi italianul Flavio Cobolli (locul 6), ambii forţaţi să se retragă din cauza accidentărilor din această săptămână şi, prin urmare, incerţi pentru Paris, au fost exoneraţi de primul tur şi ar putea începe turneul miercuri.

Fils îl va înfrunta pe compatriotul său Kyrian Jacquet (79) sau pe un calificat, în timp ce Cobolli îl va întâlni pe francezul Arthur Gea (44) sau pe un jucător din calificări.

Francezul şi italianul se află în aceeaşi jumătate de tablou cu Alcaraz şi Daniil Medvedev (locul 5), care s-au calificat deja în Turneul Campionilor, americanul Taylor Fritz (13), spaniolii Rafael Jodar (11) şi Alejandro Davidovich (15), ultimii trei pretendenţi la un loc la Torino.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
O familie din Bosnia oferă o casă, un job și un salariu de 920 de euro celor care vor să se mute acolo, însă cu o condiție
O familie din Bosnia oferă o casă, un job și un salariu de 920 de euro celor care vor să se mute acolo, însă cu o condiție
ARTICOLE PE SUBIECT
Plouă cu retrageri de renume în ATP: tenismenii care își iau adio de la circuit, în aceste zile
Plouă cu retrageri de renume în ATP: tenismenii care își iau adio de la circuit, în aceste zile
E compozitoare, s-a lăsat de fotbal și taekwondo și își începe cariera în tenis!
E compozitoare, s-a lăsat de fotbal și taekwondo și își începe cariera în tenis!
De la „strivit” mingi de tenis la scris cărți, afaceri și modeling: Ana Bogdan și-a găsit ocupație după retragere
De la „strivit” mingi de tenis la scris cărți, afaceri și modeling: Ana Bogdan și-a găsit ocupație după retragere
ULTIMELE STIRI
Mesajul primit de Marius Baciu înainte de meciul carierei la FCSB: „Chiar a bătut”
Mesajul primit de Marius Baciu înainte de meciul carierei la FCSB: „Chiar a bătut”
ACUM: Manchester City - Brighton 0-1, LIVE pe VOYO SPORT 1. ”Cetățenii” au probleme cu surpriza startului de sezon
ACUM: Manchester City - Brighton 0-1, LIVE pe VOYO SPORT 1. ”Cetățenii” au probleme cu surpriza startului de sezon
Campioana României pierde în Ungaria în ultimul minut!
Campioana României pierde în Ungaria în ultimul minut!
Corvinul Hunedoara - FC Argeș, ACUM pe Sport.ro! Ocazie mare ratată de gazde
Corvinul Hunedoara - FC Argeș, ACUM pe Sport.ro! Ocazie mare ratată de gazde
Jose Mourinho a răbufnit: „Fără comentarii, am terminat-o aici!”
Jose Mourinho a răbufnit: „Fără comentarii, am terminat-o aici!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

"Ținta numărul 1" a lui FCSB din mercato a făcut marele anunț: "Cupa și campionatul!"

"Ținta numărul 1" a lui FCSB din mercato a făcut marele anunț: "Cupa și campionatul!"

Gigi Becali a auzit ce jucător cere Reghecampf la FCSB și a făcut anunțul

Gigi Becali a auzit ce jucător cere Reghecampf la FCSB și a făcut anunțul

Dat ca și plecat de la FCSB, Dennis Politic a primit o veste neașteptată: ”Eu așa cred”

Dat ca și plecat de la FCSB, Dennis Politic a primit o veste neașteptată: ”Eu așa cred”

Andrei Șucu, fiul lui Dan Șucu, pleacă de la Rapid: ”Se va duce acolo!”

Andrei Șucu, fiul lui Dan Șucu, pleacă de la Rapid: ”Se va duce acolo!”

Pancu a lămurit cazul Andrei Șucu: "O mare stare de nemulțumire. N-are cum să-l ducă mintea, i-am zis și părintelui"

Pancu a lămurit cazul Andrei Șucu: "O mare stare de nemulțumire. N-are cum să-l ducă mintea, i-am zis și părintelui"

Real Madrid, cel mai mare contract din istoria fotbalului! S-a semnat pentru 1.000.000.000€

Real Madrid, cel mai mare contract din istoria fotbalului! S-a semnat pentru 1.000.000.000€


Recomandarile redactiei
Mesajul primit de Marius Baciu înainte de meciul carierei la FCSB: „Chiar a bătut”
Mesajul primit de Marius Baciu înainte de meciul carierei la FCSB: „Chiar a bătut”
ACUM: Manchester City - Brighton 0-1, LIVE pe VOYO SPORT 1. ”Cetățenii” au probleme cu surpriza startului de sezon
ACUM: Manchester City - Brighton 0-1, LIVE pe VOYO SPORT 1. ”Cetățenii” au probleme cu surpriza startului de sezon
Campioana României pierde în Ungaria în ultimul minut!
Campioana României pierde în Ungaria în ultimul minut!
Neluțu Varga e bun de plată! Despăgubiri consistente pentru doi jucători dați afară de la CFR Cluj
Neluțu Varga e bun de plată! Despăgubiri consistente pentru doi jucători dați afară de la CFR Cluj
Kim Kardashian, cucerită definitiv de Lewis Hamilton: ”Vă spun doar atât”
Kim Kardashian, cucerită definitiv de Lewis Hamilton: ”Vă spun doar atât”
Alte subiecte de interes
Câți bani și câte puncte ATP trebuie să înapoieze numărul unu mondial, Jannik Sinner, după testele anti-doping eșuate
Câți bani și câte puncte ATP trebuie să înapoieze numărul unu mondial, Jannik Sinner, după testele anti-doping eșuate
El chiar e profet în țara lui! Novak Djokovic, primire istorică în inima Serbiei
El chiar e profet în țara lui! Novak Djokovic, primire istorică în inima Serbiei
Vinerea Mare în tenis: Ruse, Cîrstea, în sferturi la Linz și un monegasc, în sferturi la Monte-Carlo: premieră istorică
Vinerea Mare în tenis: Ruse, Cîrstea, în sferturi la Linz și un monegasc, în sferturi la Monte-Carlo: premieră istorică
Surpriză la Paris. „Revelația” momentului în tenis, Vacherot l-a învins pe tenismenul care l-a eliminat pe Alcaraz
Surpriză la Paris. „Revelația” momentului în tenis, Vacherot l-a învins pe tenismenul care l-a eliminat pe Alcaraz
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
CITESTE SI
Iarna vine cu o lună mai devreme în România. Meteorologii anunță ninsori și un strat de zăpadă de până la 25 de centimetri

stirileprotvIarna vine cu o lună mai devreme în România. Meteorologii anunță ninsori și un strat de zăpadă de până la 25 de centimetri

Paradox. Alphabet, compania-mamă a Google, a pierdut peste 500 miliarde de dolari din cauza propriei inteligențe artificiale

stirileprotvParadox. Alphabet, compania-mamă a Google, a pierdut peste 500 miliarde de dolari din cauza propriei inteligențe artificiale

Lewis Hamilton vrea să concureze în Formula 1 și după 45 de ani: „Sunt construit diferit. Nu a mai existat nimeni ca mine”

stirileprotvLewis Hamilton vrea să concureze în Formula 1 și după 45 de ani: „Sunt construit diferit. Nu a mai existat nimeni ca mine”

Două familii au plecat împreună în vacanță, iar la întoarcere au făcut schimb de parteneri și copii. Ce a urmat

stirileprotvDouă familii au plecat împreună în vacanță, iar la întoarcere au făcut schimb de parteneri și copii. Ce a urmat

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!