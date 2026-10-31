Novak Djokovic și-a aflat adversarul din primul tur de la Paris

Dar va avea un meci dificil împotriva lui Vacherot, sferturi de finală la Paris şi campionul Masters 1000 de la Shanghai din 2025. Monegascul s-a calificat, de asemenea, vineri în semifinalele turneului ATP 500 de la Basel.

Sârbul în vârstă de 39 de ani, de şapte câştigători al turneului parizian, participă pentru prima dată din 2023 şi va încerca să se califice în ultimul moment pentru Turneul Campionilor de la Torino (15-22 noiembrie), care va încheia sezonul.

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Novak Djokovic și-a aflat adversarul de la Paris

Exceptat de la primul tur, germanul Alexander Zverev, va debuta ca lider mondial în runda a doua, împotriva italianului Lorenzo Musetti (26 ATP) sau a polonezului Hubert Hurkacz (28).

Spaniolul Carlos Alcaraz, favoritul numărul doi al turneului, va intra în competiţie în turul secund cu învingătorul dintre cehul Jiri Lehecka (21 mondial) şi americanul Alex Michelsen (34).

Printre pretendenţii la ultimele patru locuri din Turneul Campionilor, australianul Alex De Minaur (locul 10), americanii Tommy Paul (14) şi Frances Tiafoe (9) se află pe acceaşi parte a tabloului cu Zverev şi Djokovic.

Francezul Arthur Fils (locul 8) şi italianul Flavio Cobolli (locul 6), ambii forţaţi să se retragă din cauza accidentărilor din această săptămână şi, prin urmare, incerţi pentru Paris, au fost exoneraţi de primul tur şi ar putea începe turneul miercuri.

Fils îl va înfrunta pe compatriotul său Kyrian Jacquet (79) sau pe un calificat, în timp ce Cobolli îl va întâlni pe francezul Arthur Gea (44) sau pe un jucător din calificări.

Francezul şi italianul se află în aceeaşi jumătate de tablou cu Alcaraz şi Daniil Medvedev (locul 5), care s-au calificat deja în Turneul Campionilor, americanul Taylor Fritz (13), spaniolii Rafael Jodar (11) şi Alejandro Davidovich (15), ultimii trei pretendenţi la un loc la Torino.