Suma COLOSALA pe care si-a asigurat-o Simona odata cu accederea in semifinala Roland Garros

Simona Halep a invins-o in trei seturi pe Angelique Kerber, in sferturile Roland Garros.

Romanca si-a asigurat, astfel, 780 de puncte WTA si un cec de 560.000 de euro.

Simona Halep o va infrunta in semifinalele turneului de la Paris pe Garbine Muguruza. Scorul confruntarilor directe dintre cele doua este de 3-1 in favoarea jucatoarei din Spania.

Muguruza a invins-o pe Halep in 2014, in turul al doilea de la Wuhan (2-6, 6-2, 6-3), in 2015 la Fed Cup (6-4, 6-3) si in 2017 in finala de la Cincinnati (6-1, 6-0).

Simona a invins-o o singura data pe Muguruza, in optimile turneului de la Stuttgart in 2015, scor 3-6, 6-1, 6-3.