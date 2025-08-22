Anumite echipe din Superliga au probleme, din diferite motive, cu asistența la meciurile de pe teren propriu.



Unirea Slobozia are un început de campionat bun, dar situația financiară nu e una grozavă. Are de recuperat, din sponsorizări, 600.000 de lei (aproximativ 120.000 de euro), întrucât banii publici au venit mai puțini pentru întrecerea în curs.

Președintele formației din Slobozia, Ilie Lemnaru, a afirmat, într-o discuție cu Sport.ro, că va reuși să acopere această ”gaură”, dar că situația economică va fi una mai bună în momentul în care va juca în localitate meciurile de pe teren propriu.

Unirea Slobozia, doar 1.000 de euro din bilete

Până când stadionul din Slobozia va fi omologat pentru prima divizie, Unirea evoluează la Clinceni, acolo unde plătește o chirie de 20.000 de euro pentru fiecare partidă. Altfel, din biletele vândute formația pregătită de Andrei Prepeliță nu încasează mai mult de 1.000 de euro pentru fiecare meci.

Conducătorul a afirmat că, în momentul în care echipa pe care o conduce va juca în localitate duelurile de pe teren propriu, atunci va face și un mic profit.

”Situația noastră financiară e la fel, noi cheltuim foarte mult pentru că nu jucăm acasă. Un meci la Clinceni ne costă 20.000 de euro, iar noi nu scoatem decât 1.000 de euro.

O să revenim, însă, la Slobozia în curând, în noiembrie, și va fi mai bine.

Bugetul nu e mai mare decât sezonul trecut, e cam același. Vor fi sacrificii mai mari însă, pentru că noi trebuie să recuperăm 600.000 de lei. Am primit din fonduri publice mai puțin cu 600.000 de lei. Dar, e o sumă pe care o recuperăm din sponsorizări”, a declarat Ilie Lemnaru în dialogul cu Sport.ro.

Unirea Slobozia abia așteaptă să revină în localitate

Unirea Slobozia are, după șase meciuri în noua ediție a Superligii României, trei victorii, o remiză și două eșecuri, cu un total de 10 puncte și un golaveraj de 10 goluri marcate și opt primite.

Clubul din Slobozia a început campionatul pe terenul CFR-ului, în fața căreia a cedat cu 1-2, iar apoi a întâlnit Csikszereda, de care a trecut cu 6-1, FC Botoșani, scor 4-0, Oțelul Galați, scor 0-0, FCSB, scor 1-0, și Metaloglobus, formație de care a trecut cu 2-1.

În etapa a 7-a din prima divizie, Unirea Slobozia va juca împotriva fostului antrenor, Adrian Mihalcea, ajuns la UTA. Întâlnirea va avea loc pe terenul celor de la Arad.

