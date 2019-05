BOMBA SEXY care a renuntat la baschet si a castigat peste 2.000.000 de dolari intr-un an! Cu ce se ocupa acum! GALERIE FOTO

Jem Wolfie este noua senzatie de pe Instagram.

Jem Wolfie este o australianca de 27 de ani care se bucura din plin de celebritatea castigata de pe urma retelelor sociale. Tanara s-a angajat dupa terminarea liceului ca bucatar, iar in paralel isi urmarea marea pasiune: baschetul.

O accidentare a obligat-o pe Jem sa renunte la visul ei, insa tocmai acest incident a facut-o cunoscuta. Fata a inceput recuperarea in sala de forta, locul in care petrecea foarte multe ore. In urma progreselor facute, Jem a postat tot mai multe fotografii si clipuri pe contul ei de Instagram, unde a reusit sa stranga rapid peste 10.000 de fani. Australianca are acum peste 2,5 milioane de urmaritori.

"Am inceput sa postez pe Instagram foarte multe clipuri video in care ma antrenam, nu doar pentru a ma motiva sa devin mai buna si sa ma pregatesc mai des, ci si sa ii inspir pe ceilalti sa faca la fel. De cele mai multe ori postez cand fac genuflexiuni. Stiu ce vrea publicul meu", a spus Jem Wolfie.

Din acel moment, Jem a inceput sa cunoasca gustul succesului, fiind contactata de mai multe firme interesate sa isi faca reclama pe contul ei.

"Tinerii se bucura cand primesc lucruri gratis, in timp ce adultii sunt preocupati sa-si castige existenta. Le-am spus foarte clar de la inceput tuturor brandurilor cu care lucrez: nu vreau sa-mi trimiteti cutii si cutiute cu suplimente si cu pantaloni de antrenament. Vreau sa fiu platita", a spus tanara.

Castiguri de peste 2 milioane de dolari intr-un singur an

In paralel cu contul de Instagram, Jem este prezenta si pe platforma OnlyFans, retea ce ii aduce castiguri substantiale. Peste 10.000 de fani o urmaresc si platesc 15 dolari/luna pentru a urmari continutul creat de tanara. Conform fondatorului platformei, Jem Wolfie a castigat peste 2 milioane de dolari in mai putin de un an.

"Oamenii se plang si ma intreaba `Unde este nuditatea?`, dar unde poti ajunge de acolo? Fara sa iti dai seama o sa ajungi la pornografie. Toti cei care cred sau incearca sa ma faca sa cred ca sunt exploatata si trata ca un obiect, le transmit ca gresesc. Eu sunt cea care ia deciziile, cu o strategie in cap", a declarat Wolfie.