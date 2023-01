SUA a devenit prima campioană a celei mai noi competiții introduse în calendarul ATP și WTA. Prima ediție de United Cup s-a încheiat cu o victorie, scor 3-0 la meciuri, bifată de reprezentativa Americii în detrimentul echipei Italiei.

Jessica Pegula (3 WTA) a dispus de semifinalista Roland Garros, Martina Trevisan (27 WTA), scor 6-4, 6-2, iar Frances Tiafoe (19 ATP) a fost nevoit să joace doar un set, în care a cedat doar două game-uri, până la retragerea adversarului Lorenzo Musetti (23 ATP) din partidă.

Just look at that trophy ????????????????#UnitedCup pic.twitter.com/JCcLES9aqP