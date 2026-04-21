Turcii l-au ademenit pe Rădoi cu un salariu impresionant pentru a prelua echipa încă din acest sezon, iar fostul selecționer a acceptat propunerea venită din partea fostei echipe a lui Marius Șumudică. Astfel, antrenorul pleacă de la FCSB după doar cinci etape.

Inițial, Rădoi a semnat cu FCSB pentru a-l ajuta pe Gigi Becali să se califice în preliminariile Conference League, performanță care ar salva, într-o oarecare măsură, sezonul pentru campioana en-titre. Doar că oferta venită din Turcia i-a dat peste cap planurile finanțatorului de la FCSB.

Mihai Stoica, managerul general al echipei, a anunțat că a sunat deja un antrenor pentru a-i propune o revenire la FCSB, chiar pe Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul cu care Becali a câștigat două titluri în ultimii doi ani.

Mihai Stoica l-a sunat pe Elias Charalambous: ”L-am rugat să vină să ne ajute”

Cipriotul ar urma să ia o decizie în scurt timp cu privire la o revenire la FCSB după doar o lună. MM Stoica spune că ar vrea ca Charalambous să revină măcar până la finalul acestui sezon.

„Lucian Filip și Alin Stoica vor conduce antrenamentul de mâine, alături de Horea Codorean, preparatorul fizic. Marius Popa, antrenorul de portari. Am avut inspirație mare că i-am ținut. L-am sunat deja pe Elias Charalambous și l-am rugat să vină să ne ajute, măcar până să termină acest sezon.

Elias a fost la Di Francesco (n.r. - la Lecce) la antrenamente acum o săptămână, iar acum l-am găsit la Bournemouth. Va lua o decizie în scurt timp… N-am nicio idee ce decizie va lua, nu îi este ușor nici lui. Rămâne de văzut.

Mergem cu cei pe care îi avem acum și sperăm să se rezolve cât mai repede ca să știm cum să ne mișcăm. Acum, în momentul acesta, sunt în stand-by. Aștept decizia lui Elias. Dacă el acceptă să vină, mă liniștesc.”, a spus MM Stoica, potrivit Fanatik.ro.

Elias Charalambous și-a dat demisia de la FCSB în urmă cu o lună

Elias Charalambous și-a încheiat mandatul la FCSB după aproape trei ani. A fost ”instalat” pe 30 martie 2023, iar de atunci a reușit să cucerească două titluri în Superligă și să bifeze două calificări în faza principală din UEFA Europa League.

Cipriotul a bifat 170 de meciuri pe banca echipei patronate de Gigi Becali, reușind să câștige 88 dintre acestea. 41 s-au încheiat la egalitate, iar alte 41 au fost înfrângeri.

Turcii anunță: venirea lui Mirel Rădoi este iminentă

Jurnalistul turc Berke Gayretli a transmis în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro faptul că Mirel Rădoi este așteptat în următoarele zile în Gaziantep pentru a negocia o posibilă venire.

„Da, am menționat acest lucru în transmisiunea mea live la beIN SPORTS, iar informația a fost confirmată și de club. Nu am întrebat despre detaliile contractului, dar au spus că se așteaptă ca Rădoi să ajungă la Gaziantep în următoarele 1–2 zile.”, a spus jurnalistul turc în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.